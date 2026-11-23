Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce meciul dintre Manchester City şi Napoli, care va avea loc marţi, pe Etihad Stadium, de la ora 22:00, în etapa a cincea a Ligii Campionilor la fotbal, potrivit site-ului UEFA.

Arbitri asistenţi au fost delegaţi Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial va fi Florin Andrei. Arbitru video a fost nominalizat polonezul Tomasz Kwiatkowski, în timp ce arbitru asistent video a fost desemnat olandezul Dennis Higler.

După patru etape, City ocupă locul 7, cu 9 puncte, iar Napoli se află pe 27, cu 3 puncte.

Kovacs este la al doilea meci pe care îl conduce în acest sezon de Champions League, după Real Madrid - RB Leipzig (4-1), în etapa a treia.