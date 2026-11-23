Istvan Kovacs va arbitra meciul Manchester City - Napoli, din Liga Campionilor
Istvan Kovacs va arbitra meciul Manchester City - Napoli, din Liga Campionilor - Arhiva Observator
Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce meciul dintre Manchester City şi Napoli, care va avea loc marţi, pe Etihad Stadium, de la ora 22:00, în etapa a cincea a Ligii Campionilor la fotbal, potrivit site-ului UEFA.
Arbitri asistenţi au fost delegaţi Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial va fi Florin Andrei. Arbitru video a fost nominalizat polonezul Tomasz Kwiatkowski, în timp ce arbitru asistent video a fost desemnat olandezul Dennis Higler.
După patru etape, City ocupă locul 7, cu 9 puncte, iar Napoli se află pe 27, cu 3 puncte.
Kovacs este la al doilea meci pe care îl conduce în acest sezon de Champions League, după Real Madrid - RB Leipzig (4-1), în etapa a treia.
Articolul continuă după reclamă
1 Ea e tânăra cu cel mai mare punctaj din țară la Medicină. Se pregătește pentru cea mai râvnită specializare 2 Spre moarte cu 200 km/h. O adolescentă de 17 ani, singura supraviețuitoare, aruncată înainte de impactul fatal 3 Cât a plătit o româncă pentru un langoş, la Târgul de Crăciun din Budapesta. Turiştii, dezamăgiţi de preţuri