Lovitură pentru unul dintre cele mai celebre hoteluri din Poiana Brașov, distrus de un incendiu uriaş. Locația de lux, preferată de vedete și oameni de afaceri, a ars toată noaptea. Vântul puternic și materialele inflamabile au întețit focul, care a cuprins, rând pe rând, 4 etaje. De aproape 24 de ore, pompieri din 6 județe se chinuie să stingă şi ultimele focare. Reprezentanții hotelului spun că primele flăcări au apărut pe terasa unui apartament.

"Este rău! E ceva rău! Îi ia ăstuia casa foc! Ăsta a fugit săracul.", spune un martor.

Coşmarul a început în jurul orei 19:30, când mulți turiști erau la cină. După doar două ore, flăcările uriaşe s-au extins de la mansardă trei etaje mai jos. Cei 150 de turişti care erau în interior au fost evacuaţi în siguranţă. Lupta cu flăcările a durat însă toată noaptea. Acoperișul hotelului de 4 stele din Poiana Brașov a cedat bucată cu bucată.

Mâine, hotelul urma să găzduiască Congresul Național al Fitofarmaciștilor, cu 250 de invitaţi. Evenimenul a fost anulat, iar oamenii s-au întors acasă.

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Martor: De la masă, când am venit, era deja în flăcări. Bagaje, copii, am rămas fără curent, era fum pe holuri. Ne-am mutat în corpul B.

Reporter: Ați reușit să închideți un ochi?

Martor: Foarte prost, că am stat cu frică, cu incertitudine.

"Alarmele au fost pornite. Există riscul de extindere, însă nu către zona în care ne aflam cazați. Am fost anunțați de organizatori că evenimentul se anulează", relatează o altă persoană.

Deocamdată, pompierii nu au stabilit cauza incendiului.

După aproape 18 ore de la izbucnirea incendiului, 150 de pompieri militari din Brașov și alte 6 județe vecine se luptă încă cu focarele în Poiana Brașov. Lemnul de pe fațadă și de pe acoperiș, acoperit cu tablă, arde mocnit, iar acest lucru îngreunează extrem de mult munca echipelor de intervenție.

"Identificăm, folosind camerele cu termoviziune, eventualele focare ascunse. De asemenea, pentru o evaluare mai bună a situației, am ridicat și o dronă", explică Cosmin Riciu, reprezentantul ISU Brașov.

Dezastrul lovește chiar în inima stațiunii. Hotelul Alpin este un nume emblematic pentru Poiana Brașov și o locație de lux, vânată de vedete și oameni de afaceri, mai ales de sărbători. Și prețurile erau pe măsură. Un pachet de Revelion costă peste 1.300 de euro/persoană pentru 4 nopți, în timp ce un sejur de Crăciun pleacă de la 550 de euro, pentru 3 nopți. Și în restul anului, o singură noapte de cazare în cel mai exclusivist apartament poate ajunge la 2.500 de lei.

Hotelul Alpin are o tradiție de 50 de ani. Ridicat în 1976, vechiul hotel a fost modernizat și extins în 2004, printr-o investiție de 14 milioane de euro a familiei Aron, unul dintre cei mai mari jucători din industria hotelieră.