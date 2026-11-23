Reprezentanţii ATP au dat publicităţii luni, 23 noiembrie 2026, noul clasament al celor mai buni jucători de tenis ai lumii, iar cifrele arată că spaniolul Carlos Alcaraz staţionează pe locul 3 mondial, deşi a câştigat Turneul Campionilor.

Ibericul s-a impus clar în finala de la Torino, 6-2, 7-6, cu germanul Alexander Zverev, tocmai liderul mondial. În ciuda celor 1.500 de puncte obţinute, Alcaraz nu a reuşit să-l depăşească nici măcar pe italianul Jannik Sinner, locul 2 mondial.

În schimb, francezul Arthus Fils a profitat din plin de evoluţia modestă a italianului Flavio Cobolli, la Torino, şi l-a depăşit pe acesta în lupta pentru locul 6 mondial.

TOP 10 ATP arată astfel: 1. Alexander Zverev (Germania) - 10.350 puncte, 2. Jannik Sinner (Italia) - 7.950 puncte, 3. Carlos Alcaraz (Spania) - 7.600 puncte, 4. Ben Shelton (Statele Unite ale Americii) - 5.570 puncte, 5. Daniil Medvedev (Rusia) - 4.220 puncte, 6. Arthur Fils (Franţa) - 3.825 puncte, 7. Flavio Cobolli (Italia) - 3.680 puncte, 8. Frances Tiafoe (Statele Unite ale Americii) - 3.590 puncte, 9. Taylor Fritz (Statele Unite ale Americii) - 3.300 puncte, 10. Rafael Jodar (Spania) - 3.234 puncte.

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Liderul jucătorilor români rămâne Cezar Creţu, deşi acesta a retrogradat şapte poziţii, până pe locul 270 mondial, cu 212 puncte. Creţu este urmat de Radu Mihai Papoe, care a retrogradat opt poziţii, până pe locul 288 mondial, cu 190 puncte, şi de Filip Cristian Jianu, care a urcat două poziţii, până pe locul 289 mondial, cu 188 puncte.