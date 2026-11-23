Clasament ATP, 23 noiembrie 2026: Carlos Alcaraz câştigă Turneul Campionilor, dar rămâne pe locul 3 mondial
Reprezentanţii ATP au dat publicităţii luni, 23 noiembrie 2026, noul clasament al celor mai buni jucători de tenis ai lumii, iar cifrele arată că spaniolul Carlos Alcaraz staţionează pe locul 3 mondial, deşi a câştigat Turneul Campionilor.
Ibericul s-a impus clar în finala de la Torino, 6-2, 7-6, cu germanul Alexander Zverev, tocmai liderul mondial. În ciuda celor 1.500 de puncte obţinute, Alcaraz nu a reuşit să-l depăşească nici măcar pe italianul Jannik Sinner, locul 2 mondial.
În schimb, francezul Arthus Fils a profitat din plin de evoluţia modestă a italianului Flavio Cobolli, la Torino, şi l-a depăşit pe acesta în lupta pentru locul 6 mondial.
TOP 10 ATP arată astfel: 1. Alexander Zverev (Germania) - 10.350 puncte, 2. Jannik Sinner (Italia) - 7.950 puncte, 3. Carlos Alcaraz (Spania) - 7.600 puncte, 4. Ben Shelton (Statele Unite ale Americii) - 5.570 puncte, 5. Daniil Medvedev (Rusia) - 4.220 puncte, 6. Arthur Fils (Franţa) - 3.825 puncte, 7. Flavio Cobolli (Italia) - 3.680 puncte, 8. Frances Tiafoe (Statele Unite ale Americii) - 3.590 puncte, 9. Taylor Fritz (Statele Unite ale Americii) - 3.300 puncte, 10. Rafael Jodar (Spania) - 3.234 puncte.
Liderul jucătorilor români rămâne Cezar Creţu, deşi acesta a retrogradat şapte poziţii, până pe locul 270 mondial, cu 212 puncte. Creţu este urmat de Radu Mihai Papoe, care a retrogradat opt poziţii, până pe locul 288 mondial, cu 190 puncte, şi de Filip Cristian Jianu, care a urcat două poziţii, până pe locul 289 mondial, cu 188 puncte.