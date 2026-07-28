De ce a fost respins Andrea Pirlo pentru funcția de selecţioner al echipei naționale Italia

Federaţia italiană de fotbal (FIGC) a fost zguduită, în urma respingerii lui Andrea Pirlo din funcţia de nou antrenor al echipei naţionale de fotbal. Motivul acestei decizii este colaborarea lui cu o companie rusească de pariuri, ce l-a înfuriat pe directorul tehnic al FIGC, Paolo Maldini.

Președintele Federației italiene de fotbal, Giovanni Malago, convocase o ședință pentru luni după-amiază, care a fost perturbată de problema Pirlo, care a avut loc în mijlocul crizei de lungă durată din fotbalul italian și a treia ratare consecutivă a calificării la Cupa Mondială.

Mass-media din Peninsulă relatează că atât directorul tehnic al FIGC, Paolo Maldini, cât și consilierul său, Leonardo, ar putea demisiona din cauza respingerii fostului jucător din funcția de antrenor al echipei naționale.

Federația nu a emis încă nicio declarație oficială

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Fotbalul italian este în căutarea unui antrenor principal care să reconstruiască ''Squadra Azzurra'', iar după ce au fost luați în calcul și alți tehnicieni, precum Pep Guardiola și Carlo Ancelotti, Pirlo a devenit un candidat serios pentru acest post.

Totuși, numirea sa a fost blocată în ultimul moment din cauza colaborării sale în calitate de ambasador al unei companii rusești de pariuri, un fapt pe care el însuși l-a recunoscut pe rețelele de socializare.

Această situație a aruncat din nou Federația în haos și a tensionat relația dintre președintele acesteia, Malago, și directorii tehnici ai echipei naționale, Maldini și Leonardo, aceștia din urmă fiind susținători ai lui Pirlo și fiind numiți în funcții cu doar două săptămâni înainte.

Ministrul Sportului, Andrea Abodi, a cerut remedierea acestei ''imagini negative''

La ieșirea de la reuniunea convocată de Malago, unii oficiali au declarat că aflaseră despre presupusele demisii ale lui Maldini și Leonardo din presă.

Președintele Serie A (prima ligă), Ezio Maria Simonelli, a afirmat că ''nu s-a discutat nimic'' despre aceste demisii în timpul reuniunii, deși a recunoscut că acestea nu l-ar surprinde.

''Aș spune că nu mă surprinde, pentru că se putea anticipa. Maldini îl alesese pe Pirlo, însă acesta din urmă nu va deveni selecționerul echipei naționale. Este păcat, pentru că Maldini a fost o alegere excelentă, un om integru pe care eu, personal, l-aș fi apreciat'', a declarat el la solicitarea presei.

În aceeași notă, președintele Ligii Naționale de Amatori, Giancarlo Abete, și-a exprimat regretul față de această situație, precizând însă că demisiile lui Maldini și Leonardo ''nu au fost încă oficializate''.

După încheierea reuniunii, Malago a părăsit sediul FIGC printr-o ieșire laterală, fără a face declarații presei. Publicații precum La Gazzetta dello Sport relatează că un anunț oficial este așteptat pentru ziua de marți, în urma ședinței Consiliului Federal al organizației.