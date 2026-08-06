Un bărbat în vârstă de 26 de ani a fost arestat după ce s-a costumat în "Moartea cu coasa" și s-a urcat pe acoperișul unui spital din Țara Galilor, de unde a privit personalul și vizitatorii.

Bărbat arestat după ce s-a urcat costumat în "Moartea cu coasa" pe acoperişul unui spital - captură X / X-tertainment

Bărbatul îmbrăcat într-un costum negru cu glugă, identificat ulterior drept Leon Gillespie, din Deganwy, a fost văzut mânuind un obiect care părea a fi o coasă pe acoperișul spitalului Ysbyty Glan Clwyd, din St Asaph, Denbighshire.

Patru mașini de poliție și un echipaj de pompieri au intervenit şi au reuşit să îl coboare după aproximativ 50 de minute.

Gillespie și-a recunoscut vinovăția și a fost amendat de magistrații din Llandudno. El a fost obligat să plătească despăgubiri în valoare de 50 de lire sterline, o amendă de 100 de lire sterline și 100 de lire sterline cheltuieli de judecată către Serviciul Procuraturii Coroanei.

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În plus, bărbatul a recunoscut că a furat hrană și nisip pentru pisici în valoare de 30-40 de lire sterline de la magazinul Pets at Home din Llandudno, pe 26 martie, precum și mâncare și băuturi de la Sainsbury's din Llandudno, pe 28 mai.

Un purtător de cuvânt al Consiliului de Sănătate al Universității Betsi Cadwaladr a declarat: "Consiliul de sănătate a precizat anterior că are o abordare de toleranță zero față de abuz, agresiune sau tulburări în cadrul spitalelor sale."

Un reprezentant al poliţiei a declarat: "Un bărbat în vârstă de 26 de ani a fost arestat și pus sub acuzare în urma incidentului de pe acoperișul clădirii Ysbyty Glan Clwyd."

Acesta a fost acuzat că, în alt scop decât obținerea de sfaturi, tratament sau îngrijiri medicale, a provocat fără o justificare rezonabilă tulburări sau neplăceri unui membru al personalului NHS aflat la serviciu și că a refuzat să părăsească incinta atunci când i s-a cerut acest lucru de către un agent de poliție.

"Incidentul a fost ținut sub control de Poliția din Nordul Țării Galilor și de Serviciul de Pompieri și Salvare din Nordul Țării Galilor", au transmis autoritățile.