De la 1 octombrie, se schimbă complet sistemul de tarifare pentru circulaţia pe drumurile naţionale. Cea mai mare schimbare este legată de taxa de pod de la Feteşti, care ar putea fi eliminată. Totul se întâmplă în contextul în care vechea Ordonanță a Guvernului din 2002 urmează să fie abrogată pentru a face loc unui mecanism nou de taxare.

Astfel, celebra taxă de 19 lei de la Fetești - Cernavodă va dispărea, alături de tarifele de trecere pentru podurile Giurgiu - Ruse şi Calafat - Vidin. Noua lege vine la pachet şi cu schimbarea întregului sistem de rovinietă. Cea pentru autoturisme și vehiculele de până la 3,5 tone va ține cont și de norma de poluare.

Astfel, maşinile ecologice, Euro 6 şi electrice vor beneficia de taridul de bază, de 254 lei. Vehicule Euro 4 și Euro 5 vor avea un tarif majorat cu aproximativ 15%, iar cele foarte poluante vor fi taxate cel mai aspru, cu o majorare de circa 30% faţă de tariful standard.

Ce trebuie să ştiţi este că rovinietele cumpărate înainte de aplicarea noului algoritm rămân valabile până la data expirării. Şi vehiculele de peste 3,5 tone trec la un sistem complet separat numit TollRO, prin care vor fi taxate la kilometru, adică în funcție de distanța parcursă. Haideţi să vedem cum primesc şoferii toate aceste schimbări, dar şi ce spun cei de la CNAIR.

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"E un lucru bun că se va scoate, dar cred că dacă se va scoate asta se mai măreşte încă ceva combustibilul. rovinieta, combustibilul că acolo sunt băgate"

"Este o foarte mare prostie din punctul meu de vedere, întâi să face autostazi, să facem șosele și apoi să impelmentam sisteme bine gândite. Din punctul meu de vedere o să fie un fail total".

"E un lucru bun și ceva normal. Şi așa pe sărăcia asta toată lumea o duce rău cu traiul de zi cu zi".

"E foarte bine să o elimine că suntem suprataxaţi pe toate drumurile și pe toate parcările, e o faptă destul de bună care vine în spirjinul șoferilor", spun oamenii.