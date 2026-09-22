"Am văzut pe TikTok, toată lumea se machiază". Ce pericole ascunde machiajul la vârste fragede

Copilăria se traduce, pentru cei mai mulţi dintre noi, prin joc, inocenţă şi o curiozitate fără margini. În acest univers, fetiţele găsesc adesea o fascinaţie specială în trusa de machiaj a mamei. Este o etapă firească, doar că în multe familii din România şi nu numai, merge astăzi mult prea departe. Înainte de şcoală, eleve chiar şi de 11-12 ani stau ore în faţa oglinzii: se machiază excesiv, îşi pun gene şi au propria lor colecţie de cosmetice, exact aşa cum văd pe reţelele sociale. Dincolo de aspectul maturizării precoce, acest fenomen ascunde şi un adevărat pericol medical.

Nu au buletin, dar au produse cosmetice cât într-un salon de înfrumuseţare. Fond de ten, corector, pudră, blush, contur, rimel... aşa arată rutina de dimineaţă la unele fete de doar 10, 12 sau 14 ani. Motiv pentru care pregătirea pentru școală poate începe şi cu două-trei ore înainte de primul clopoţel. Diana şi Maria sunt în clasa a noua şi, de 2 ani, merg aproape zilnic machiate la ore.

"Am văzut pe TikTok, toată lumea se machiază la şcoală şi voiam şi eu să încerc. Îmi fac sprâncenele, după mă dau cu concelear şi blush şi iluminator", spune Diana.

Reporter: La şcoală, profesorii mai sunt rigizi? Vă ceartă?

Articolul continuă după reclamă

Maria : Până în clasa a opta, da, câţiva dintre ei, dar nici nu machiam strident. Acum, la liceu, e mult mai lejer.

Cu toate că multe şcoli interzic prin regulament ca elevii să vină cu unghii şi gene false sau cu machiaj la ore, este doar o interdicţie în plus pe care tinerii aleg să nu o respecte.

"Invariabil, atunci când ajung să folosească aceste produse, copiii ajung să fie parte dintr-un mecanism de marketing care este foarte bine pus la punct, fără să ştie că fac parte din strategii de marketing", Marian Hurducaş, specialist marketing.

"Din partea mea, cred că undeva de la 16 ani. Probabil că totul o să depindă de ea. Dacă îi place cum arată fără machiaj o să ramana fără machiaj", a declarat un tată.

Deși poate părea doar o joacă, în spatele acestui comportament se ascund, adesea, probleme de încredere în sine şi o presiune uriaşă din partea societăţii. De la standarde nerealiste, la dorința de validare și frica de respingere... toate sunt alimentate de reţelele sociale care vând o imagine perfectă. Dar şi de o întreagă industrie gândită special să le ademenească de la vârste foarte fragede.

Ana Maria Munteanu, reporter Observator: Aici găsim produse create special pentru copii, de la creme și șampoane până la cosmetice, iar pe etichetă este indicată și vârsta de la care pot fi folosite. Doar că, pe măsură ce cresc fetițele încep să lase deoparte produsele lor și sunt tot mai atrase de oja, rujul sau fardurile mamei.

"Cred că de acolo începe totul şi după aceea vor şi mai mult, şi mai mult, dar există o vârstă pentru fiecare etapă. Ea e frumoasă natural şi frumuseţea naturală tot timpul primează. Cu siguranţă anturajul contează", a declarat o mamă.

"Ar trebui să ne îngrijoreze faptul că social media alterează foarte mult realitatea în care noi trăim şi dacă e să ne uităm în jur, cam toată lumea arată la fel, pare că este descărcată de pe TikTok sau de pe Instagram. Am ajuns la o uniformizare cu aceste trenduri de beauty atât de mare încât nu prea mai văd că există personalizare", a explicat Marian Hurducaş, specialist marketing.

Medicii vorbesc deja despre un fenomen psihologic şi social. Pielea copiilor şi adolescenţilor e diferită: mai subţire, mai permeabilă, mai sensibilă. Ce pare un trend inofensiv poate însemna expunere zilnică la substanţe care dereglează hormonii. Se ascund în produse cu sclipici şi coloranţi, lacuri de unghii, fonduri de ten şi rujuri. Inclusiv în cele etichetate drept "sigure" pentru copii. Ca efecte, medicii endocrinologi subliniază o pubertate precoce, tulburări menstruale sau metabolism lent. Primii care trag un semnal de alarmă sunt însă dermatologii.

"N-ar trebui să existe conceptul de machiaj, punct. Spălare alături de spălatul pe dinți, hidratare dacă e nevoie și factorul de protecție solară și e mai mult decât suficient. Riscul pentru machiajul precoce: dermatite, tot felul de iritații la nivelul pielii, pornirea unor leziuni acneice precoce, expunere la perturbatori endocrini care sunt niște substanțe care se găsesc în foarte multe din produsele cosmetice", a explicat Brigitte Mihai, dermatolog.

"Unghiile false predispun la tot felul de modificări la nivelul unghial de bază. Suprainfecții locale, bacteriene, fungice. Există riscul din spatele expunerii la ultravioletele din lampa care solidifică gelul, arsuri solare și cancere de piele. Dacă vorbim de gene, vorbim de tot felul de dermatite de contact din cauza aditivilor. Medicii oftalmologi se confruntă cu tot felul de conjunctivite", a mai explicat medicul.

În concluzie, copiii nu sunt adulţi în miniatură. Şi stă în sarcina părinţilor să-i înveţe că frumuseţea şi îngrijirea încep cu respectul faţă de propriul corp, ca să poată creşte sănătos. În ritmul lor, şi nu al trendurilor.