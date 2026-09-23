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Video Momentul în care un şofer beat şi fără permis este scos din maşină de poliţişti, după o urmărire în Bacău

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Editor Clara Mihociu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 23.09.2026, 13:57 | Modificat la 23.09.2026, 13:57

Un șofer băut şi fără permis a ajuns în arest după ce a încercat să scape de poliție. S-a întâmplat într-o comună din judeţul Bacău, iar poliţiştii au filmat atât urmărirea, cât şi momentul în care au reuşit să-l scoată pe şofer, din maşină. Agenţii l-au descoperit pe şoferul care a încălcat mai multe reguli rutiere, după un filtru de rutină.

Bărbatul avea o alcoolemie de 0.56 mg/l alcool pur în aerul expirat, în momentul în care a fost pus să sufle în aparatul etilotest. Dar nu acesta era principalul motiv pentru care a refuzat să oprească la semnalele făcute de polițiști, ci faptul că nu avea permis pentru nici o categorie de autoturisme sau autovehicule.

Bărbatul a încercat să scape de poliţişti

În momentul în care i s-a făcut semn să oprească, a apăsat pedala de accelerație și a încercat să scape de polițiști.

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Urmărirea însă nu a durat mult, aproximativ 2 km, pentru că a intrat cu mașina într-o bordură, dat fiind faptul că nu știe să conducă, cum nu are permis pentru nici o categorie. Acesta nu era singur în autoturism.

În momentul în care a avut loc impactul respectiv, autoturismul s-a oprit, iar polițiștii au reușit să-l dea jos din mașină și să-l pună la pământ.

I s-a deschis dosar penal și a fost reținut pentru 24 de ore. Rămâne de văzut dacă vor fi luate și măsuri preventive împotriva sa. 

Clara Mihociu
Clara Mihociu

Reporter Corespondent la Observator, Antena 1, în Iași de 8 ani, cu 11 ani experiență în jurnalism generalist, a relatat de la toate evenimentele majore de toate felurile din Moldova.

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