Un șofer băut şi fără permis a ajuns în arest după ce a încercat să scape de poliție. S-a întâmplat într-o comună din judeţul Bacău, iar poliţiştii au filmat atât urmărirea, cât şi momentul în care au reuşit să-l scoată pe şofer, din maşină. Agenţii l-au descoperit pe şoferul care a încălcat mai multe reguli rutiere, după un filtru de rutină.

Bărbatul avea o alcoolemie de 0.56 mg/l alcool pur în aerul expirat, în momentul în care a fost pus să sufle în aparatul etilotest. Dar nu acesta era principalul motiv pentru care a refuzat să oprească la semnalele făcute de polițiști, ci faptul că nu avea permis pentru nici o categorie de autoturisme sau autovehicule.

Bărbatul a încercat să scape de poliţişti

În momentul în care i s-a făcut semn să oprească, a apăsat pedala de accelerație și a încercat să scape de polițiști.

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Urmărirea însă nu a durat mult, aproximativ 2 km, pentru că a intrat cu mașina într-o bordură, dat fiind faptul că nu știe să conducă, cum nu are permis pentru nici o categorie. Acesta nu era singur în autoturism.

În momentul în care a avut loc impactul respectiv, autoturismul s-a oprit, iar polițiștii au reușit să-l dea jos din mașină și să-l pună la pământ.

I s-a deschis dosar penal și a fost reținut pentru 24 de ore. Rămâne de văzut dacă vor fi luate și măsuri preventive împotriva sa.