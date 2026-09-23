Miliardarul Todd Boehly, susţinut de guvernul SUA să preia activele Lukoil. În joc e şi rafinăria din România

Miliardarul american Todd Boehly, fost patron la Chelsea, a obținut sprijinul guvernului SUA ca să cumpere activele internaționale ale rușilor de la Lukoil, dezvăluie Financial Times. Intră astfel în competiție cu grupul american de investiții Carlyle, care a încheiat în ianuarie un acord de preluare, dar tranzacția nu a primit nici până acum aprobarea finală din partea administrației americane. Afacerea vizează și rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești.

Miliardarul Todd Boehly la un meci al echipei Chelsea - Profimedia

Cunoscut pentru grupul de investiții Eldridge Industries și compania de asigurări Security Benefit, dar și pentru investiții în sport, minerit și sectorul media, Todd Boehly a obţinut sprijinul guvernului american, dar și pe cel al unor influenți oameni de afaceri din Golf, care au legături cu familia Trump.

Și-a vândut săptămâna trecută acțiunile la clubul de fotbal Chelsea și pregătește de mai multe luni oferta pentru pentru zăcămintele, benzinăriile și rafinăriile internaționale ale Lukoil, încercând să le-o ia înainte celor de la Carlyle.

Oferta lui Boehly pentru activele Lukoil

Pentru asta, s-a asociat într-un consorțiu cu o instituție a guvernului american, US International Development Finance Corporation (DFC), cu șeicul Tahnoon bin Zayed al-Nahyan din Emiratele Arabe Unite și familia miliardară Al-Khayyat din Qatar, care are legături strânse de afaceri cu familia Trump.

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Boehly și DFC, condusă de Ben Black, fiul lui Leon Black, cofondatorul grupului de investiții Apollo, ar urma să aibă control majoritar în consiliul de administrație.

Sursele citate de FT spun că, deși propunerea se află într-un stadiu avansat, un acord între grupul lui Boehly și Lukoil nu a fost încă finalizat.

SUA au prelungit până la 29 octombrie autorizația pentru funcționarea benzinăriilor Lukoil din afara Rusiei, în timp ce negocierile pentru vânzarea activelor sunt autorizate până pe 22 octombrie.

În urmă cu zece luni, compania rusă, lovită dur de sancțiuni americane, a acceptat să vândă către Carlyle afacerile sale internaționale. Tranzacția a primit aprobarea OFAC, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine, dar a rămas blocată la Washington aşteptând aprobarea finală a administrației americane.

În joc sunt și activele Lukoil din România

Activele Lukoil din afara Rusiei erau evaluate în martie la 20 de miliarde de dolari. Ele includ zăcăminte de petrol și gaze din Asia Centrală până în Mexic, mii de benzinării și un portofoliu important de rafinării în Europa.

Cu alte cuvinte, cine cumpără pachetul Lukoil primește atât acces la rezerve mari de petrol și gaze (estimate la peste 3 miliarde de barili), cât și rafinării importante, inclusiv în România și Bulgaria.

Ofertă din partea lui Boehly pune însă guvernul SUA într-o poziție neobișnuită: practic, statul american ar fi implicat și în oferta de cumpărare, și în aprobarea tranzacției.

Asta a ridicat îngrijorări că cei de la Carlyle ar fi dezavantajați. Concurează cu un consorțiu din care fac parte guvernul SUA și investitori apropiați lui Trump, iar decizia finală privind tranzacția aparține administrației americane. Alţi posibili cumpărători s-au retras între timp.

Investitori care au legături cu familia Trump

În fruntea consorțiului ar urma să fie International Holding Company (IHC), controlată de șeicul Tahnoon, împreună cu Allied Investment Partners din Emiratele Arabe Unite. Cei care ar avea o influență majoră asupra deciziilor sunt Boehly și statul american, prin agenția DFC.

O participație mai mică ar urma să fie deținută de familia Al-Khayyat, parteneră importantă în proiecte în care sunt implicaţi apropiaţi ai lui Trump.

Sunt asociați cu un proiect imobiliar din Albania în care sunt implicați Ivanka Trump și Jared Kushner, cu un proiect privind conductele din Siria în care apare Tom Barrack, emisar special și vechi apropiat al lui Trump, dar și cu investiții energetice în Libia și Venezuela.

Amintim că Lukoil a ajuns la un acord ca să-şi vândă participațiile de la afacerile din Kazahstan către statul kazah. Tranzacția nu este însă definitivă, mai are nevoie de aprobarea Trezoreriei SUA. În timp ce, în Irak, participația Lukoil la câmpul petrolier West Qurna a fost deja transferată statului irakian.

Gunvor, un trader internațional de energie, cu sediul la Geneva, şi acuzat de legături cu Kremlinul, a înaintat anul trecut o oferta pentru afacerile Lukoil. Trezoreria SUA s-a opus însă tranzacției, după care Gunvor și-a retras oferta.