Descoperire macabră în albia râului Olt. O tânără de 28 de ani a fost găsită moartă, într-o valiză care a fost scoasă din apă, în zona barajului Ioneşti. Verificările au arătat că tânăra locuia în zona Horezu, cu iubitul ei care lucra ca frizer. Tatăl fetei a dat-o dispărută pentru că nu a mai reuşit să ia legătura, cu ea, de duminică. Tânărul este acum căutat de poliţie.

La barajul Ionești, pe Râul Olt, exact în locul unde a fost făcută descoperirea macabră. Potrivit informațiilor din anchetă, mai mulți pescari au văzut valiza în apă și au scos-o, iar astfel au găsit trupul neînsuflețit al tinerei de 28 de ani.

Femeia era dezbrăcată și avea mai multe leziuni și echimoze. Aceasta fusese lovită de două ori în zona capului, iar una dintre lovituri i-ar fi fost fatală. Avea și cinci coaste rupte. Unul dintre pescari a sunat la 112, iar polițiștii și criminaliștii au ajuns imediat la fața locului.

Iubitul fetei, căutat

Anchetatori îl caută acum pe iubitul victimei. Este vorba despre un bărbat de 30 de ani, frizer din Tomșani care lucra în Horezu. Tatăl tinerei a spus că relația lor era una violentă cu multe neînțelegeri. Ultima cearta a avut loc chiar duminică spre luni seară, iar îngrijorat că fiica lui nu răspunde la telefon a început să aibă suspiciuni și a pornit spre Vâlcea. Însă acolo avea să nu găsească pe nimeni.

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"Nu e domnule acasă, că a vorbit cu fiul meu şi a plecat peste graniţă. Şi atunci mi s-a pus, m-am dus la mama lui acasă, unde e copilul tău, unde e fata mea?! Ăsta mi-a omorât fata, dacă a plecat, dacă a dispărut! Mi-a zis că a mai bătut-o. Am întrebat-o pe fată şi mi-a zis că i s-a părut lui că: "I-am dat la cineva cerere pe Instagram şi m-a bătut când a văzut, că de ce i-am dat cerere la un băiat pe Instagram?!", a povestit tatăl fetei.