Lazio Roma, surpriza sezonului, îşi continuă parcursul triumfal din Serie A

Lazio Roma, revelaţia sezonului din Serie A, a obţinut, duminică seara, o nouă victorie şi s-a distanţat în fruntea clasamentului.

Trupa antrenată de Gennaro Gattuso a trecut, scor 2-1, de Cagliari, deşi oaspeţii au deschis scorul în minutul 20, prin Nzola. Isaksen a egalat înainte de pauză, iar Pinamonti a marcat golul victoriei, în minutul 83, la aproape jumătate de oră după ce intrase pe teren, în locul accidentatului Zaccagni.

Lazio Roma a ajuns la nouă victorii şi un egal, după primele 10 etape din Serie A, şi are trei puncte avans faţă de Internazionale Milano, campioana Italiei en-titre, şi patru puncte avans faţă de marea rivală locală, AS Roma.

Succesul lui Lazio Roma este cu adevărat surprinzător dacă ne gândim că Gennaro Gattuso nu a prea confirmat pe unde a antrenat, câştigând doar o Cupă a Italiei, cu Napoli, în 2020, iar Lazio Roma a investit doar 22,3 milioane de euro în transferuri, în vară, cu mult sub sumele investite de rivali. Campioana Internazionale Milano a investit 101 milioane de euro, AS Roma a cheltuit 124,5 milioane de euro, iar AC Milan a spart banca şi a băgat nu mai puţin de 162,8 milioane de euro în transferuri.