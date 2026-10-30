Dinamo Bucureşti s-a calificat în Faza Principală a grupelor Ligii Campionilor la handbal

Dinamo Bucureşti a câştigat meciul cu Montpellier, din deplasare, din Liga Campionilor la handbal masculin - Facebook/MHB - Montpellier Handball

Dinamoviştii s-au impus la pas, 36-26, în confruntarea cu Montpellier, din deplasare, şi au prins in extremis locul 2 în grupă, profitând şi de faptul că liderul autoritar al grupei, Barcelona, şi-a respectat blazonul şi s-a impus, 30-27, la Skanderborg.

Dinamo intră cu 0 puncte din două meciuri în Faza Principală a grupelor, 22-36 şi 27-34 cu Barcelona, rezultatele meciurilor directe din prima fază a grupelor, şi urmează să mai joace, tur-retur, cu Sporting Lisabona, Magdeburg, Industria Kielce şi GOG Handbold. Primele patru clasate din grupa de şase merg în faza sferturilor de finală, a 5-a clasată merge în European League, în timp ce ultima clasată părăseşte cupele europene. Iar cum la intrarea în Faza Principală a grupelor Barcelona, Sporting Lisabona şi Magdeburg au câte patru puncte, iar Industria Kielce, GOG Handbold şi Dinamo Bucureşti au câte zero puncte, este foarte posibil ca ultimele trei să lupte pentru cele două locuri, unul de sferturi, unul de European League, care asigură continuarea parcursului european şi după această fază a grupelor.