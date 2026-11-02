România este promovată la televiziunea naţională din Marea Britanie. Trei clipuri create de Charlie Ottley, la cererea Ministerului Turismului, vor fi difuzate toată luna noiembrie în Regat. În filme sunt prezentate peisajele, legendele, dar şi sunetele care dau identitate României. Nu foarte impresionaţi, românii cred că mai avem de lucru la strategia de turism.

Munţi înalţi, văi încă nedescoperite, peisaje spectaculoase. Frumuseţile României sunt aduse în faţa ochilor englezilor în trei clipuri de promovare.

Dacă primul videoclip ne-arată ce vedem, al doilea este despre ce auzim. Foşnetul copacilor, tropăitul cailor, ritmul naturii. Toate acordurile care dau identitate României. Iar printre frumuseţi şi tradiţii se strecoară şi legede. Cel de-al treilea clip, despre Dracula, a fost difuzat inclusiv de Halloween.

"Dragă, mamă şi tată. Doar ce m-am întors dintr-o călătorie excepţională în Transilvania. Emma e extenuată. Abia aştept să ne vedem imediat ce se simte mai bine. România nu este doar despre Dracula, dar cu siguranţă îşi va face simţită prezenţa.", se arată într-o bucată a videoclipului.

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Spoturile au fiecare câte un minut şi sunt create de producătorul britanic Charlie Ottley la cererea Ministerului Turismului.

"M-am gândit că ar fi distractiv să facem haz de legenda lui Dracula și să ne folosim de ea. Până la urmă, să recunoaștem: americanii, japonezii și chinezii vin în România, în Transilvania, atrași de toată mitologia din jurul lui Dracula. România înseamnă mult mai mult. Cred că este foarte important să punem în valoare această latură, ca identitatea de brand a României.", explică Charlie Ottley, producător.

Cele trei clipuri vor fi difuzate de 20 de ori pe BBC World News până la sfârşitul lunii.

"Vreau ca România să fie cunoscută ca o destinație și să fie atrăgătoare pentru mulți turiști străini. Avem un potențial uriaș pe care nu îl are nicio țară din UE. Când am venit, am găsit acest contract, făcut în jur de 4.000 de euro. Eu cred că această formă de promovare este una extrem de utilă.", a precizat Daniel Zamfir, Ministrul Economiei şi Turismului.

Între 3 și 5 noiembrie, România participă, la Londra la World Travel Market, un eveniment internaţional de turism. Românii cred că ţara lor merită mai mult.

"Promovat bine, cred că ar veni şi la noi turismul.", "Cred că trebuie să promovăm mai mult prin intermediul străinilor pentru că la fel cum şi noi mergem la ei, si ei trebuie să vină la noi.", "Apăreau ca nişte spoturi publicitare periodic pe posturile de televiziune, acum trebuei să avem nişte mesageri mai buni. Să arătăm lumii că avem cu ce ne lăuda.", "Are cu ce, dar ar trebuie cineva, reclame. Trebuie făcut mai mult, la nivel mai mare.", spun românii.

În primele opt luni ale anului, aproape 2 milioane de turişti străini au vizitat România.