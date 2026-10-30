Daniel Bîrligea, la primele goluri în Serie A. Atacantul lui Frosinone a strălucit cu Lecce

Joi seara s-au jucat ultimele meciuri din etapa a 9-a a Serie A, iar Frosinone, una dintre revelaţiile actualului sezon, a obţinut o victorie la scor, 5-1 cu Lecce.

Bîrligea a marcat două goluri pentru Frosinone în meciul cu Lecce din Serie A - Profimedia

Jocul a fost controlat clar de gazde, care aveau 2-0 la pauză, graţie golurilor marcate de Cichella şi Giacomo Calo. Antonio Raimondo, liderul surprinzător al golgeterilor din Serie A, a făcut 3-0 în minutul 59, moment din care a fost clar că Frosinone nu mai poate rata cele trei puncte.

Cu victoria în buzunar, antrenorul Massimiliano Alvini şi-a permis să-l menajeze pe Raimondo şi să-l arunce în luptă pe Daniel Bîrligea, iar atacantul român a profitat la maxim de şansa primită.

Bîrligea şi-a trecut în cont o dublă de efect, iar cum între reuşitele sale s-a ivit şi golul de onoare al oaspeţilor, marcat de Monteiro, Frosinone - Lecce s-a încheiat 5-1, spre mulţumirea celor peste 13.000 de spectatori prezenţi la meci.

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Deşi a evoluat doar 25 de minute, Bîrligea a fost desemnat, în cele din urmă, al 2-lea cel mai bun jucător al echipei sale, după gruzinul Kvernadze, fotbalist desemnat MVP graţie a două pase decisive oferite colegilor săi.

Frosinone a adunat 17 puncte din primele nouă meciuri jucate în actualul sezon de Serie A şi ocupă un nesperat loc 6, la doar patru puncte de podium şi peste echipe precum Napoli, Juventus, Bologna sau Atalanta.

Într-un alt meci jucat joi seara în Serie A, Fiorentina, cu Radu Drăguşin integralist, a făcut 2-2, pe teren propriu, cu Atalanta. Fotbalistul român a avut o evoluţie modestă, fiind considerat printre cei mai slabi jucători de pe teren.