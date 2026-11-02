Dovada supremă că veniturile sunt în scădere în România şi că ne merge tot mai greu vine de la... Marcel Ciolacu. După ce toată lumea a vorbit despre haina de 15.000 de euro purtată de iubita lui, Sorina Docuz, la o petrecere, fostul lider PSD a venit cu replica. A costat doar 500 de euro. Cât un salariu minim pe economie, adică mai nimic, completăm noi.

Ciolacu susţine că blana iubitei sale, Sorina Docuz, e din bazar din Turcia şi costă 500 de euro

Ciolacu a publicat capturi cu chitanţa şi chiar cu locul de unde a fost cumpărată haina de blană - nu e o mare casă de modă, ci Marele Bazar din Istanbul.

Mai mult, achiziţia nici nu a fost făcută de el, ci de sora Sorinei Docuz. Spiritele s-au încins chiar şi pe scena politică după petrecerea de botez a fiului pesedistului Alfred Simonis, la care au participat mulţi lideri PSD alături de partenerele lor.

Botezul care a adunat toată floarea PSD: Rochii şi blănuri de mii de euro

Liderii PSD au participat în weekend la petrecerea de botez a celui de-al treilea copil al președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Evenimentul, organizat într-un restaurant de lux, a adunat aproximativ 500 de invitați iar cap de afiş la entertainment a fost celebrul artist italian Al Bano.

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Nașii copilului au fost Sorin Grindeanu și soția sa. Printre invitați s-au numărat Marcel Ciolacu, care a venit însoțit de Sorina Docuz, Lia Olguța Vasilescu, Daniel Băluță, Paul Stănescu, Florin Manole, Alexandru Rogobete și Alexandru Rafila.

"Eu cred că este important ceea ce faci pentru români, nu ceea ce spun unii că fac. Pe politicile publice pe care le face PSD și le-a făcut în toată istoria sa. Au fost unele care au ajutat la creșterea puterii de cumpărare a românilor, la o viață mai bună pentru români, și nu la scăderea nivelului de trai, așa cum au făcut alții.

Dar nu vreau să intru în această sarabandă a unei false, așa cum am spus mai devreme, o ipocrizie de care dau dovadă unii. Eu pot să răspund pentru mine și pentru familia mea. Unele lucruri pe care le-am văzut, evident, acolo nici pe mine nu m-au făcut bucuros. Dar eu vă aduc aminte că am fost naș și în 2018 la familia Simonis, și în 2020 la primul botez, și în 2022. Am fost şi acuma. Am fost acolo nu ca președinte PSD, ci ca prieten, la al patrulea eveniment de acest tip. V-am spus că am fost și la nuntă, și la celelalte două botezuri", a răspuns liderul PSD, Sorin Grindeanu, în cadrul unui interviu acordat reporterului Observator Marius Gîrlaşiu.