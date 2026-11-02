România va avea parte de vreme mai rece decât în mod obișnuit și săptămâna viitoare. Deși norii se vor risipi treptat, iar zilele vor deveni mai plăcute, nopțile vor aduce temperaturi tot mai scăzute, apropiate de zero grade chiar și în Capitală. Meteorologii estimează că vremea se va încălzi ușor spre sfârșitul lunii noiembrie.

Deocamdată se anunță că și săptămâna viitoare rămânem cu aceste temperaturi, sunt modeste, sunt un pic mai mici decât ar trebui în această perioadă. E adevărat că la nivelul țării nu ar trebui să treacă de 15 grade, deci vor fi destul de modeste.

Temperaturile vor coborî aproape de zero grade, inclusiv în București

Săptămâna viitoare, vremea se va îmbunătăți din punctul de vedere al aspectului cerului, însă temperaturile vor rămâne relativ scăzute. Maximele vor fi modeste, iar nopțile vor deveni tot mai reci.

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Explicația este legată de fenomenul de răcire radiativă nocturnă. În absența norilor, suprafața terestră pierde mai rapid căldura acumulată în timpul zilei, ceea ce favorizează scăderea temperaturilor.

Deci săptămâna viitoare, chiar dacă e plăcut în timpul zilei, mare grijă noaptea, pentru că suntem în luna brumar, așa se numește, așa că temperaturile apropiate de zero, chiar și aici în Capitală.

Cum va fi vremea până la sfârșitul lunii noiembrie

Estimările meteorologice pentru a doua jumătate a lunii indică o revenire treptată la valorile normale ale perioadei, atât în privința temperaturilor, cât și a precipitațiilor.

Spre finalul lunii noiembrie, vremea ar putea deveni chiar ușor mai caldă decât în mod obișnuit.

În condițiile în care temperaturile maxime normale pentru sfârșitul lunii se situează în jurul valorii de 9 grade Celsius, meteorologii estimează că acestea ar putea ajunge la 10–11 grade.

Această evoluție nu înseamnă revenirea unei perioade cu temperaturi ridicate, ci o încălzire ușoară față de valorile climatologice specifice sfârșitului de toamnă.