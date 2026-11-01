LOTO 6/49 duminică 1 noiembrie 2026. Numerele câștigătoare de azi

Duminică, 1 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 29 octombrie, Loteria Română a acordat 11.787 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,28 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6/49. Numerele câștigătoare de azi

Numere câştigătoare la Joker:

Numere câştigătoare la Noroc Plus:

Numere câştigătoare la Super Noroc:

Numere câştigătoare la Noroc:

Numere câştigătoare la Loto 5 din 40:

Numere câştigătoare la Loto 6 din 49:

Report de peste 1,97 milioane de lei, la Loto 6 din 49, la tragerea din 1 noiembrie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,97 milioane de lei (peste 369.000 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,67 milioane de lei (peste 313.200 de euro).

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La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 892.000 de lei (peste 166.800 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 382.900 de lei (peste 71.600 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 175.200 de lei (peste 32.700 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 520.200 de lei (peste 97.300 de euro).

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

Numere câştigătoare la Joker: 42, 21, 43, 18, 37 +1

Numere câştigătoare la Noroc Plus: 8, 9, 2, 8, 1, 7

Numere câştigătoare la Super Noroc: 6, 3, 8, 1, 6, 0

Numere câştigătoare la Noroc: 7, 7, 7, 6, 6, 1, 5

Numere câştigătoare la Loto 5 din 40: 26, 39, 40, 18, 1, 2

Numere câştigătoare la Loto 6 din 49: 42, 45, 34, 30, 40, 7

Amintim că, la tragerile loto de joi, 29 octombrie, Loteria Română a acordat 11.787 de câștiguri în valoare totală de peste 1,28 milioane de lei.

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câştiguri în valoare de 107.627,68 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe aplicaţia AmParcat.ro şi la o agenţie din Adjud, judeţul Vrancea.