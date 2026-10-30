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Reacţia specialiştilor italieni, după un nou meci slab făcut de Radu Drăguşin în tricoul Fiorentinei

Fundaşul român Radu Drăguşin a avut o evoluţie slabă pentru Fiorentina, în meciul cu Atalanta de pe teren propriu Fundaşul român Radu Drăguşin a avut o evoluţie slabă pentru Fiorentina, în meciul cu Atalanta de pe teren propriu - Profimedia
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| Timp citire: 1 minut
Publicat la 30.10.2026, 14:26 | Modificat la 30.10.2026, 14:28

Joi seara, în etapa a 9-a din Serie A, Fiorentina şi Atalanta au încheiat la egalitate, 2-2, unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale rundei.

Njie şi Joao Mario au marcat pentru gazde, în timp ce reuşitele oaspeţilor au purtat semnătura unor fotbalişti precum De Ketelaere şi Zalewski.

Integralist la gazde, fundaşul român Radu Drăguşin a primit doar 6,6 pentru prestaţia sa, fiind considerat unul dintre cei mai slabi jucători de pe teren.

Iar specialiştii italieni atrag atenţia că fundaşul "oferă mult prea mult timp şi spaţiu adversarului ca acesta să găsească soluţia ideală pentru a continua faza".

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