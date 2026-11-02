Liderul PSD, Alfred Simonis, a primit 165.000 de euro cadouri de nuntă și de botez la primii doi copii

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a primit cadouri de botez de 39.000 de euro și 89.000 de euro pentru primii doi copii, potrivit declarațiilor de avere ale liderului social democrat. Controversata petrecere din weekend de la Timișoara, cu toată floarea PSD și la care a cântat Al Bano, a fost botezul celui de-al treilea copil. Sorin Grindeanu a fost naş la toate.

Preşedintele PSD Timiş, Alfred Simonis, şi-a trecut în declarațiile de avere din 2020 şi 2022 că a primit 39.300 de euro cadou de botez la primul copil și 89.000 de euro la al doilea. În timp ce cadoul de nuntă a fost de "doar" 36.800 de euro.

Sorin Grindeanu a fost naş la toate

Sorin Grindeanu a mărturisit azi că a participat, în calitate de naș și prieten de familie, la nunta din 2018 și la botezurile celor trei copii, organizate în 2020, 2022 și weekendul trecut.

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"Dar eu vă aduc aminte că am fost naș și în 2018 la familia Simonis, și în 2020 la primul botez, și în 2022. Am fost și acuma. Am fost acolo nu ca președinte PSD, ci ca prieten, la al patrulea eveniment de acest tip. V-am spus că am fost și la nuntă, și la celelalte două botezuri", a declarat Sorin Grindeanu azi, în conferința de presă.

Scandal politic după botezul celui de-al treilea copil

Liderii PSD au participat în weekend la petrecerea de botez a celui de-al treilea copil al președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis.

Evenimentul, organizat într-un restaurant de lux, a adunat aproximativ 500 de invitați iar cap de afiş la entertainment a fost celebrul artist italian Al Bano.

Nașii copilului au fost Sorin Grindeanu și soția sa. Printre invitați s-au numărat Marcel Ciolacu, care a venit însoțit de Sorina Docuz, Lia Olguța Vasilescu, Daniel Băluță, Paul Stănescu, Florin Manole, Alexandru Rogobete și Alexandru Rafila.

Petrecerea a atras atenția prin ținutele extravagante, rochiile și blănurile scumpe ale invitatelor, dar şi genţile Chanel sau Dior. Sorina Docuz a purtat o haină de blană, despre care Marcel Ciolacu susține că ar costa doar 500 de euro.