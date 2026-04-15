Liga Campionilor: Atletico s-a calificat, cu emotii, în semifinale, după 1-2 cu FC Barcelona

Echipa spaniolă Atletico Madrid s-a calificat marţi seara în semifinalele Ligii Campionilor, chiar dacă a cedat, pe teren propriu, scor 1-2, cu FC Barcelona. La general, madrilenii au avut scor favorabil, 3-2.

de Redactia Observator

la 15.04.2026 , 13:15
Liga Campionilor: Atletico s-a calificat, cu emotii, în semifinale, după 1-2 cu FC Barcelona - Profimedia

Catalanii au început excelent partida de pe Metropolitano, şi Yamal a deschis scorul încă din minutul 4. În minutul 24, Dani Olmo l-a găsit cu o pasă foarte bună pe Ferran Torres, iar acesta l-a învins pe Musso, iar Barcelona anula avantajul lui Atletico, care învinsese cu 2-0 pe Camp Nou.

Elevii lui Simeone şi-au revenit însă din pumni şi au înscris în minutul 31, prin Lookman. Oaspeţii au cerut penalti la Dani Olmo, în minutul 41, dar nu s-a dat nimic şi la pauză s-a intrat cu Barcelona în avantaj minim. Ferran Torres a înscris în minutul 55, dar golul a fost anulat pentru ofsaid, apoi Dani Olmo a trimis peste poartă, în minutul 65.

Catalanii au rămas în zece odată cu eliminarea lui Eric Garcia, în minutul 80, arbitrul Clement Turpin schimbând culoarea cartonaşului după verificarea VAR. În ciuda insistenţei din atac, oaspeţii nu au mai putut schimba tabela şi Atletico Madrid – FC Barcelona s-a terminat 1-2, iar Atletico va juca în semifinalele Ligii Campionilor.

