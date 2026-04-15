Liga Campionilor: PSG în semifinale, după ce s-a impus şi pe Anfield, 2-0 cu FC Liverpool

Echipa franceză PSG a învins marţi seara, în deplasare, scor 2-0, gruparea engleză FC Liverpool, în sferturile Ligii Campionilor. Cu această victorie, PSG s-a calificat în semifinale, cu 4-0 scor cumulat.

de Redactia Observator

la 15.04.2026 , 12:45
Liga Campionilor: PSG în semifinale, după ce s-a impus şi pe Anfield, 2-0 cu FC Liverpool Liga Campionilor: PSG în semifinale, după ce s-a impus şi pe Anfield, 2-0 cu FC Liverpool - PSG - Facebook

Deţinătoarea trofeului Ligii Campionilor, PSG nu a pierdut nici duelul din Anglia cu Liverpool.

Dembele a ratat în minutul 17, cu un şut din careu, apoi Safanov a respins din faţa porţii la ocazia lui Kerkez, din pasa lui Salah. Egipteanul a şutat pe lângă poarta oaspeţilor în minutul 57, pentru ca în minutul 64 arbitrul Maurizio Mariano să acorde penalti pentru gazde, decizie anulată însă după verificarea VAR.

Parizienii au deschis scorul în minutul 72, prin Ousmane Dembele, iar în primul minut al prelungirilor tot Dembele a stabilit scorul final, FC Liverpool – PSG 0-2 şi echipa lui Luis Enrique merge în semifinale.

Câţi bani ar mai avea, de fapt, cel care a fost cel mai bogat român şi şi-a risipit averea fabuloasă
Câţi bani ar mai avea, de fapt, cel care a fost cel mai bogat român şi şi-a risipit averea fabuloasă
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Top 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre Peter Magyar, noul prim-ministru al Ungariei. Trei dintre ele au legătură cu sportul: a promis că schimbă totul după ce câștigă alegerile
Top 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre Peter Magyar, noul prim-ministru al Ungariei. Trei dintre ele au legătură cu sportul: a promis că schimbă totul după ce câștigă alegerile
Cine câștigă din războiul din Iran. Au apărut cifrele de pe Wall Street, cele mai mari bănci au obținut profituri record
Cine câștigă din războiul din Iran. Au apărut cifrele de pe Wall Street, cele mai mari bănci au obținut profituri record
Scene halucinante la Brăila! Un bărbat a încercat să se sinucidă, într-o bancă, de față cu clienții și cu personalul
Scene halucinante la Brăila! Un bărbat a încercat să se sinucidă, într-o bancă, de față cu clienții și cu personalul
