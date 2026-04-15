Liga Campionilor: PSG în semifinale, după ce s-a impus şi pe Anfield, 2-0 cu FC Liverpool

Echipa franceză PSG a învins marţi seara, în deplasare, scor 2-0, gruparea engleză FC Liverpool, în sferturile Ligii Campionilor. Cu această victorie, PSG s-a calificat în semifinale, cu 4-0 scor cumulat.

Deţinătoarea trofeului Ligii Campionilor, PSG nu a pierdut nici duelul din Anglia cu Liverpool.

Dembele a ratat în minutul 17, cu un şut din careu, apoi Safanov a respins din faţa porţii la ocazia lui Kerkez, din pasa lui Salah. Egipteanul a şutat pe lângă poarta oaspeţilor în minutul 57, pentru ca în minutul 64 arbitrul Maurizio Mariano să acorde penalti pentru gazde, decizie anulată însă după verificarea VAR.

Parizienii au deschis scorul în minutul 72, prin Ousmane Dembele, iar în primul minut al prelungirilor tot Dembele a stabilit scorul final, FC Liverpool – PSG 0-2 şi echipa lui Luis Enrique merge în semifinale.

