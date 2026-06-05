Clubul Liverpool l-a angajat pe Andoni Iraola în funcţia de antrenor principal, la mai puţin de o săptămână după demiterea lui Arne Slot.

Liverpool l-a angajat pe Andoni Iraola ca antrenor principal - FC LIVERPOOL - FACEBOOK

Iraola, în vârstă de 43 de ani, care a părăsit Bournemouth la sfârşitul sezonului după trei sezoane la conducere, a semnat un contract cu Liverpool, a anunţat clubul joi.

„Putem confirma că Andoni Iraola a ajuns la un acord pentru a deveni noul antrenor principal al clubului înaintea sezonului 2026-2027”, a precizat Liverpool într-o postare pe reţelele de socializare.

Stilul de joc intens şi bazat pe un pressing agresiv al lui Iraola seamănă cu filozofia care a adus echipei atâtea succese sub conducerea fostului antrenor preferat de pe Anfield, Jurgen Klopp.

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Numirea sa reprezintă însă o miză riscantă pentru Liverpool, având în vedere că Iraola nu a antrenat niciodată o echipă de top şi nu a câştigat niciun trofeu important în calitate de antrenor.

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