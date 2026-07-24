Fotbalul l-a dus pe cele mai înalte culmi ale succesului - la 28 de ani, Marc Cucurella este deja campion european şi mondial. Dar în spatele vitrinei cu trofee se ascunde o impresionantă poveste de viaţă. Băiatul cel mare al spaniolului suferă de autism, iar fotbalistul, celebru şi pentru părul său lung şi creţ, nu se tunde tocmai pentru ca fiul său să îl recunoască atunci când îl vede la televizor. După 4 ani la Londra, fotbalistul îşi mută familia la Madrid pentru că în capitala Spaniei e unul dintre cele mai bune centre pentru îngrijirea persoanelor cu tulburări din spectrul autist.

Claudia şi Marc sunt împreună din 2018. În octombrie 2019, a venit pe lume Matteo, primul lor copil.

După ce băieţelul a împlinit un an, părinţii au observat că părea să se dezvolte mai lent decât ceilalţi copii de-o vârstă cu el. La vârsta de 3 ani, Matteo a fost diagnosticat cu tulburare de spectru autist de nivelul 1.

"Mă face să simt că sufăr. Nu ştii cum să faci să îl ajuţi. Şi toate celelalte lucruri. Mai ales când văd că se simte rău. Mă face să sufăr. Subiectul acesta este foarte sensibil",a povestit Cucurella.

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De ce a ales Cucurella Real Madrid

Matteo nu vorbeşte. Îl deranjează zgomotele, aglomeraţia, suferă de anxietate şi are crize puternice de plâns.

"Mereu când vorbim despre Matteo şi despre asta. E foarte sensibil cu asta. Întreab-o pe Claudia. Revin imediat", spune fotbalistul.

Dar Matteo îl recunoaşte pe tatăl său după coafură. De aceea şi refuză Marc să se tundă.

"Trebuie să te gândeşti la Matteo tot timpul. Uneori vrem să facem anumite lucruri şi nu putem pentru că nu e bine pentru Matteo. Sărbătorile sunt întotdeauna dificile", a povestit Claudia Rodriguez, partenera fotbalistului.

Transferul fotbalistului la Chelsea Londra a fost un coşmar pentru tânăra familie.

"Nu am găsit prea mult ajutor din partea şcolii şi am avut cele mai rele două luni ale noastre. În fiecare zi mergeam să îl ducem pe Matteo. Eu eram însărcinată. Ne întorceam în fiecare zi plângând. În fiecare zi!", a mai povestit Claudia Rodriguez, partenera fotbalistului

Au venit pe lume şi Rio, şi Bella. După patru ani în capitala britanică, fotbalistul a acceptat oferta de a juca la Real Madrid. Chiar dacă s-a format la Barcelona şi anunţul că va juca pentru galactici s-a lăsat inclusiv cu ameninţări cu moartea din partea fanilor catalani. Nu banii l-au convins, ci gândul că va fi mai aproape de unul dintre cele mai importante centre de tratament pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist. Mutarea a fost anunţată chiar în timpul Campionatului Mondial câştigat de naţionala Spaniei. După finală, Cucurella a sărbătorit pe teren alături de cele patru talismane care îi poartă noroc: Claudia, Matteo, Rio şi Bella.