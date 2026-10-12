Manchester City, lider autoritar în Anglia după 3-0 pe terenul lui FC Liverpool 

În aşteptarea pedepsei pentru infracţiunile comise la Legea Fair Play-ului financiar, Manchester City continuă să facă spectacol în Anglia.

Manchester City este lider autoritar în Anglia, după victoria de la Liverpool - Profimedia

Trupa antrenată de Enzo Maresca s-a impus duminică la pas, scor 3-0, pe terenul rivalei FC Liverpool. Haaland, Doku şi Cherki au punctat pentru "cetăţeni", însă victoria acestora a fost facilitată de eliminarea lui Gravenberch, fotbalist care a văzut cartonaşul roşu în minutul 62, la 0-0.

Graţie succesului obţinut la Liverpool, al 6-lea din tot atâtea meciuri jucate în actualul sezon al Premier League, Manchester City rămâne lider autoritar în Anglia.

Trupa lui Maresca are 18 puncte, cu trei mai multe decât Arsenal Londra, campioana en-titre, şi cu cinci mai multe decât revelaţia Brighton.