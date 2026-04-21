Nadia Comăneci a primit "Oscarul sportului". În anul în care se împlinesc 50 de ani de la zecele istoric de la Montreal, fosta gimnastă a fost recompensată cu un trofeu Laureus pentru întreaga carieră la Gala premiilor excelenţei în sport.

Românca a rămas, la propriu, cu gura căscată când organizatorii evenimentului de la Madrid l-au chemat pe scenă pe soţul său, Bart Conner, pentru a-i înmâna premiul. Nadia Comăneci este prima gimnastă din lume care primeşte această distincţie din partea Aacademiei Laureus. în 2026 se împlinesc 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal, competiţie la care Nadia Comăneci a primit nota 10 pentru prima oară în istoria gimnasticii.

"Nu am simţit că tremur aşa de tare nici când a trebuit să evoluez la paralele. Vă mulţumesc foarte mult pentru premiu, mai ales că vine de la voi, de la tine (n.r. soţul ei, Bart), cel care m-ai salvat. Mi-ar plăcea să spun că este aniversarea a 5 note perfecte de 10, pentru că 50 sună foarte departe. Am fost doar o fetiţă care şi-a urmat pasiunea, iar câteva secunde din viaţa mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul şi m-au adus aici cu voi toţi, sărbătorind ceea ce sportul face pentru toată lumea. Nu aş fi fost aici dacă nu aveam o direcţie. Am realizat cât de multe am învăţat din faptul că am fost implicată în sport. Nu este importantă doar educaţia. Sportul te educă, de asemenea. Îi învaţă pe copii cum să se ridice când cad, cum să-şi gestioneze viaţa când sunt trişti, cum să fie responsabili faţă de coechipierii lor şi cum să fie prezenţi chiar şi când nu se simt bine într-o zi. Sunt atât de mulţi sportivi minunaţi aici şi la fiecare jumătate de secol apare câte un model în fiecare sport. Simone, eşti minunată (n.r.- Simone Biles). Nu doar prin rezultate remarcabile ci şi pentru că ai vorbit despre sănătatea mintală. Laureus, mi-aţi făcut o mare surpriză, aşa că vă mulţumesc foarte mult. Tu (n.r. soţul ei, Bart) eşti 10-le meu perfect. Vă mulţumesc tuturor", a declarat Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci a primit premiul pentru întreaga activitate la Gala Laureus, care a avut loc, luni seară, la Madrid. În 2026 se împlinesc 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii, obţinută de Nadia, la 18 iulie 1976, la Montreal.

În România, anul 2026 a fost decretat anul Nadia Comăneci.

Cătălina Osman

