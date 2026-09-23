Oficialii lui Real Madrid, atac dur la adresa şefului la La Liga: "Continuă să păteze imaginea competiţiei"
La trei zile de la meciul Atletico Madrid - Real Madrid, 2-1, din etapa a 7-a a campionatului de fotbal al Spaniei, partidă continuă să producă un scandal monstru.
Imediat după meci, şefii de la Real Madrid au sărit la gâtul arbitrilor, acuzând inclusiv că se fac "jocuri" împotriva "galacticilor". Javier Tebas, preşedintele La Liga, a sărit în ajutorul arbitrilor şi le-a luat parte susţinând inclusiv că cei de la Real Madrid "trăiesc într-o altă galaxie" şi "preferă să invoce, mai degrabă, o conspiraţie decât să explice ce se întâmplă pe teren".
Mutarea lui Tebas nu a rămas fără urmări. Cei de la Real Madrid susţin că, prin ieşirea sa, "Tebas are un comportament intolerabil şi îşi foloseşte poziţia instituţională pentru a continua să denigreze şi să atace Real Madrid, aşa cum o face în fiecare dintre intervenţiile sale. Continuă să păteze imaginea competiţiei".
Oficialii de la Real Madrid au lăsat de înţeles inclusiv că s-ar impune o schimbare din funcţie a şefului La Liga.