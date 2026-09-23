Oficialii lui Real Madrid, atac dur la adresa şefului la La Liga: "Continuă să păteze imaginea competiţiei"

La trei zile de la meciul Atletico Madrid - Real Madrid, 2-1, din etapa a 7-a a campionatului de fotbal al Spaniei, partidă continuă să producă un scandal monstru.

Oficialii lui Real Madrid au pus tunurile pe Javier Tebas, şeful La Liga - Profimedia

Imediat după meci, şefii de la Real Madrid au sărit la gâtul arbitrilor, acuzând inclusiv că se fac "jocuri" împotriva "galacticilor". Javier Tebas, preşedintele La Liga, a sărit în ajutorul arbitrilor şi le-a luat parte susţinând inclusiv că cei de la Real Madrid "trăiesc într-o altă galaxie" şi "preferă să invoce, mai degrabă, o conspiraţie decât să explice ce se întâmplă pe teren".

Mutarea lui Tebas nu a rămas fără urmări. Cei de la Real Madrid susţin că, prin ieşirea sa, "Tebas are un comportament intolerabil şi îşi foloseşte poziţia instituţională pentru a continua să denigreze şi să atace Real Madrid, aşa cum o face în fiecare dintre intervenţiile sale. Continuă să păteze imaginea competiţiei".

Oficialii de la Real Madrid au lăsat de înţeles inclusiv că s-ar impune o schimbare din funcţie a şefului La Liga.