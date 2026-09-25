Olanda acuză arbitrajul, după meciul cu Germania din prima etapă a UEFA Nations League 

Olanda şi Germania s-au înfruntat joi seara, în prima etapă din noua ediţie UEFA Nations League, iar cele două echipe au încheiat la egalitate, 1-1, confruntarea de la Amsterdam.

Olandezii, nemulţumiţi de deciziile arbitrului din meciul cu Germania - Profimedia

Felix Nmecha a deschis scorul pentru nemţi, în minutul 32, iar Cody Gakpo a punctat pentru olandezi, în prelungirile partidei.

Nemulţumiţi că au pierdut puncte la finalul unei partide pe care au controlat-o cu autoritate, 10-2 la şuturi pe poartă, olandezii au acuzat în termeni duri arbitrajul.

Gazdele au acuzat, printre altele, că li s-a anulat prea uşor un gol marcat de Virgil van Dijk, în minutul 12, pentru un presupus fault în atac al lui Brian Brobbey, dar şi că nemţii au deschis scorul la o fază în care acelaşi Brobbey era căzut la pământ şi acuza o accidentare. De altfel, Brobbey a şi fost înlocuit, după faza respectivă, de către Mexx Meerdink.

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"Cred că este normal să se oprească jocul când un jucător este rănit şi zace la pământ, chiar dacă regulamentul nu prevede acest lucru", a transmis Cody Gakpo, în timp ce Virgil van Dijk a transmis că "golul nostru, din minutul 12, a fost anulat mult prea uşor".

În schimb Jurgen Klopp, noul selecţioner al Germaniei, este de părere că "a existat o greşeală la golul lui Virgil, desigur minoră, dar totuşi o greşeală, aşa că acel gol a fost anulat pe bună dreptate".