Norvegia angajează români: salarii de 25€ net/oră, ore suplimentare plătite dublu și bilet de avion asigurat

Lucrătorii români cu experiență sunt la mare căutare în Europa, iar Norvegia se află și ea pe lista țărilor care caută români. O companie care activează în Norvegia caută operatori și setteri CNC pentru o fabrică în industria petrolieră și maritimă, iar angajații cu experiență câștigă de la 18 euro pe oră. Pentru schimbul doi, sporul acordat este cuprins între 20-40%, iar orele suplimentare sunt plătite și mai bine, cu majorări între 50% și 100%.

Potrivit anunțului de recrutare, fabrica are aproximativ 50 de operatori CNC și dispune de strunguri și freze CNC de la 3 până la 5 axe, utilizate pentru prelucrarea unor piese destinate industriilor petrolieră și maritimă.

Compania caută în special candidați care au experiență în prelucrarea metalelor pe strunguri CNC în 4 și 5 axe, cu sisteme Fanuc, Sinumerik sau Okuma OSP. Sunt disponibile și posturi pentru operatori pe strung vertical sau carusel în 3 axe, cu Fanuc.

Ce criterii trebuie să aibă în vedere candidații

Printre cerințele menționate de recrutor se numără cunoașterea limbii engleze la nivel conversațional, experiența relevantă în domeniu și capacitatea de a lucra după desen tehnic.

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De asemenea, candidații trebuie să cunoască tipurile de unelte și regimurile de așchiere și să poată înțelege și modifica programele CNC direct pe utilaj. Experiența în realizarea filetelor interioare și exterioare, a găurilor radiale și axiale sau în operațiuni de frezare reprezintă, de asemenea, un avantaj important.

Ce salarii poţi câștiga şi ce sporuri suplimentare se oferă

Potrivit anunțului publicat, remunerația netă este de aproximativ 18 euro pe oră pentru schimbul de zi.

Pentru schimbul de seară, salariul poate ajunge la aproximativ 25 de euro net pe oră, fiind acordat și un spor pentru schimbul al doilea, cuprins între 20% și 40%.

Orele suplimentare sunt și ele plătite în plus, cu majorări cuprinse între 50% și 100%, iar salariile sunt renegociate anual pentru toți angajații, conform informațiilor furnizate în anunț.

Cazare, transport și alte beneficii pentru lucrătorii români

Angajatorul oferă și mai multe beneficii suplimentare. Printre acestea se numără asigurarea medicală, asigurări private suplimentare, contribuții pentru pensie, pensie anticipată, asigurare de viață și asigurare în cazul accidentelor de muncă.

Angajații beneficiază de 25 până la 30 de zile lucrătoare de concediu plătit pe an. Potrivit recrutorului, indemnizația aferentă concediului poate ajunge la aproximativ 6.000 de euro net pentru un an lucrat integral.

Fabrica pune la dispoziție și cazare contra cost. Cheltuielile sunt estimate la aproximativ 400-550 de euro pe lună, cu utilitățile incluse. Locuințele se află în aceeași localitate cu fabrica, astfel încât angajații nu ar avea nevoie de navetă.

Biletul de avion este plătit de angajator sau de compania de recrutare, iar noii angajați primesc asistență pentru înscrierea în sistemul norvegian de taxe, sănătate și pensii.