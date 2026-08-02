Oana Țoiu: România susține Spania în criza de la Ceuta și cere protejarea spațiului Schengen

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, afirmă că România este solidară cu Spania în contextul situației de la frontiera dintre Ceuta și Maroc și susține consolidarea protecției frontierelor externe ale Uniunii Europene. Declarațiile vin după o discuţie cu omologul spaniol, José Manuel Albares.

"Am discutat în aceste zile cu ministrul de externe spaniol, José Manuel Albares, despre situația din Ceuta și ne-a ținut la curent cu măsurile luate de Spania", a transmis Oana Ţoiu.

Potrivit acesteia, subiectul va fi analizat și în cadrul reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI), convocată la solicitarea mai multor state membre, inclusiv România. Oana Țoiu a subliniat că obiectivul comun este protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene.

"Pentru România obiectivele sunt legate de solidaritate cu Spania în fața acestei provocări și solidaritatea europeană, dat fiind că protejarea granițelor are și o miză colectivă. România gestionează o parte importantă din aceste granițe externe, aproximativ 2000 km, reprezentând un punct strategic major de securitate la Marea Neagră și la frontiera estică a blocului comunitar, desigur, cu provocări diferite de cele din vecinătatea sudică dar cu mize comune", a precizat ministrul.

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Oana Ţoiu a insistat și asupra importanței protejării spațiului Schengen, pe care îl consideră esențial atât pentru libera circulație, cât și pentru economie.

"Pentru România protejarea spațiului Schengen este esențială, atât pentru libera circulație cât și pentru economie", a afirmat Oana Țoiu, amintind că peste 3,5 milioane de persoane traversează zilnic frontierele interne ale spațiului Schengen.

Ministrul român de Externe a mulțumit Spaniei pentru contribuția la securitatea flancului estic al NATO. Ea a reamintit că Madridul va trimite la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu șapte avioane de vânătoare F-18, aproximativ 200 de militari, o aeronavă A400M pentru realimentare în aer și trei elicoptere NH-90, în cadrul misiunii Alianței de apărare aeriană din România.