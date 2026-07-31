Observator » Sport » Mesajul transmis de oficialii LPF, după ce a murit tatăl lui Adrian Mutu 

Mesajul transmis de oficialii LPF, după ce a murit tatăl lui Adrian Mutu 

Spiridon Mutu, tatăl lui Adrian Mutu, a murit la 75 de ani Spiridon Mutu, tatăl lui Adrian Mutu, a murit la 75 de ani - lpf.ro
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 31.07.2026, 14:06 | Modificat la 31.07.2026, 14:08

Adrian Mutu, unul dintre cei mai mari fotbalişti români din istorie, trece prin momente dificile, după ce şi-a pierdut tatăl.

Spiridon Mutu, tatăl lui Adrian Mutu, a încetat din viaţă la 75 de ani. Tragica veste a fost anunţată de Laura Mutu, sora lui Adrian Mutu, care a ţinut să precizeze că "slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 1 august 2026, începând cu ora 11.30, la Biserica Sf. Ilie Tesviteanul, Strada Drumul Bisericii, din Voluntari. Înmormântarea va avea loc apoi la Cimitirul Sfântul Ilie din Voluntari".

Printre primii care au ţinut să transmită un mesaj de condoleanţe au fost oficialii Ligii Profesioniste de Fotbal. Aceştia au postat, pe site-ul oficial al instituţiei, următorul mesaj: "Fostul mare fotbalist Adrian Mutu trece prin momente grele, cauzate de trecerea în neființă a tatălui său, Spiridon Mutu, la vârsta de 75 de ani. Liga Profesionistă de Fotbal transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate!".

Interesant este că, deşi Adrian Mutu a scris istorie precum FC Argeş sau Dinamo Bucureşti, tatăl său, Spiridon Mutu, era un mare fan al echipei Universitatea Craiova, Mutu senior mândrindu-se în mod constant cu originile "olteneşti, din Gorj".

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator
Like
deces tata mutu inmormantare tata mutu mesaj lpf deces tata mutu
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.