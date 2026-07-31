Mesajul transmis de oficialii LPF, după ce a murit tatăl lui Adrian Mutu 

Adrian Mutu, unul dintre cei mai mari fotbalişti români din istorie, trece prin momente dificile, după ce şi-a pierdut tatăl.

Spiridon Mutu, tatăl lui Adrian Mutu, a murit la 75 de ani - lpf.ro

Spiridon Mutu, tatăl lui Adrian Mutu, a încetat din viaţă la 75 de ani. Tragica veste a fost anunţată de Laura Mutu, sora lui Adrian Mutu, care a ţinut să precizeze că "slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 1 august 2026, începând cu ora 11.30, la Biserica Sf. Ilie Tesviteanul, Strada Drumul Bisericii, din Voluntari. Înmormântarea va avea loc apoi la Cimitirul Sfântul Ilie din Voluntari".

Printre primii care au ţinut să transmită un mesaj de condoleanţe au fost oficialii Ligii Profesioniste de Fotbal. Aceştia au postat, pe site-ul oficial al instituţiei, următorul mesaj: "Fostul mare fotbalist Adrian Mutu trece prin momente grele, cauzate de trecerea în neființă a tatălui său, Spiridon Mutu, la vârsta de 75 de ani. Liga Profesionistă de Fotbal transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate!".

Interesant este că, deşi Adrian Mutu a scris istorie precum FC Argeş sau Dinamo Bucureşti, tatăl său, Spiridon Mutu, era un mare fan al echipei Universitatea Craiova, Mutu senior mândrindu-se în mod constant cu originile "olteneşti, din Gorj".