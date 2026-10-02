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Live Text Polonia - România 6-0. "Tricolorii", surclasaţi din nou în UEFA Nations League

Naţionala de fotbal a României a suferit, vineri seara, una dintre cele mai drastice înfrângeri din istorie, "tricolorii" cedând, 0-6, pe terenul Poloniei, într-un meci jucat în UEFA Nations League şi transmis în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.

Polonia şi România s-au înfruntat în UEFA Nations League Polonia şi România s-au înfruntat în UEFA Nations League Profimedia
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Publicat la 02.10.2026, 23:38 | Modificat la 02.10.2026, 23:42
Cuprins
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02.10.2026, 23:40

Polonia - România 6-0 (final)

Min. 90+3 - Se termină coşmarul de la Varşovia. România suferă una dintre cele mai usturătoare înfrângeri, la capătul unei reprize a II-a horror. Scorul ne scuteşte de alte comentarii şi se anunţă o perioadă extrem de complicată pentru naţionala ţării noastre.

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02.10.2026, 23:30

Polonia - România 6-0

Min. 86 - Polonezii combină fără probleme în careul nostru şi Lewandowski înscrie cu un şut în forţă.

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02.10.2026, 23:26

Ocazie Polonia

Min. 83 - Polonia atacă din nou fără emoţii, mingea ajunge la Regula şi lovitura de cap a acestuia este reţinută de Hindrich.

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02.10.2026, 23:21

Schimbări în cele două formaţii

Min. 78 - Răzvan Marin este înlocuit cu Cîrjan. La gazde a ieşit Zalewski, în sfârşit, şi a intrat Pietuszewski, un fotbalist de 18 ani, dar care este deja cotat la circa 24 de milioane de euro.

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02.10.2026, 23:19

Ocazie Polonia

Min. 76 - Zalewski, omul meciului, îl ridiculizează pe Coubiş, din preluare, pătrunde nestingherit şi şutează puţin pe lângă poartă.

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02.10.2026, 23:16

Cartonaş galben România

Min. 73 - Abia intrat pe teren, Borza încasează şi el un cartonaş galben, pentru un fault comis asupra lui Regula.

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02.10.2026, 23:14

Schimbări Polonia

Min. 71 - Mută din nou Jan Urban.

Au ieşit Szymanski şi Zielinski şi au intrat Slisz şi Regula.

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02.10.2026, 23:10

Polonia - România 5-0

Min. 66 - Szymanski centrează de pe stânga, din corner, şi Bednarek înscrie fără probleme.

Schimbări în echipa României. Au ieşit Bancu, Man şi Ianis Hagi şi au intrat Borza, Marius Marin şi Racoviţan.

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02.10.2026, 23:08

Schimbări Polonia

Min. 63 - La gazde au ieşit Nowak şi Cash şi au intrat Urbanski şi Wojtuszek.

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02.10.2026, 23:06

Polonia - România 4-0

Min. 62 - Zielinski înscrie şi el şi deja meciul capătă note de dramatism cu accente horror.

În urma unui atacant prelungit al gazdelor, Răzvan Marin ia o decizie neinspirată, să paseze cu capul la portar de la 30 de metri, Zielinski urmăreşte inteligent, ajunge primul la balon şi îl lobează elegant pe Hindrich pentru 4-0.

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02.10.2026, 23:00

Cartonaş galben Polonia

Min. 57 - Swiderski vede cartonaşul galben pentru un fault tare asupra lui Ianis Hagi.

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02.10.2026, 22:56

Ocazie mare Polonia

Min. 53 - Polonezii continuă să atace într-un ritm furibund.

Szymanski şutează splendid de la distanţă şi mingea şterge transversala.

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02.10.2026, 22:54

Polonia - România 3-0

Min. 51 - Frankowski şi Zalewski zburdă pe flancul stâng al atacului polonez şi, în cele din urmă, Ghiţă deviază în propria poartă o centrare extrem de periculoasă.

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02.10.2026, 22:51

Polonia - România 2-0

Min. 47 - Zalewski pătrunde pe stânga, îl depăşeşte mult prea uşor pe Raţiu, trimite în faţa porţii şi Lewandowski, scăpat de sub marcaj de Coubiş, îndeplineşte o simplă formalitate.

Se anunţă o repriză foarte grea pentru România, care este groggy.

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02.10.2026, 22:49

A început repriza a doua

Min. 46 - Polonia a avut lovitura de start în repriza a doua a meciului de la Varşovia.

Nu s-au efectuat schimbări în cele două echipe la pauză.

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02.10.2026, 22:35

Polonia - România 1-0 (pauză)

Min. 45 - Este pauză la Varşovia. Polonia conduce, 1-0, la capătul unei reprize în care nu a strălucit, dar a profitat de erorile din defensiva noastră.

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02.10.2026, 22:28

Cartonaş galben Polonia

Min. 42 - Lewandowski vede cartonaşul galben pentru o intrare întârziată asupra lui Coubiş.

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02.10.2026, 22:24

Cartonaş galben România

Min. 39 - Tudor Băluţă vede cartonaşul galben pentru proteste.

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02.10.2026, 22:22

Ocazii Polonia

Min. 37 - Gazdele îşi creează noi momente favorabile la poarta noastră, dar scăpăm cu faţa curată şi de această dată.

Swiderski a ciupit balonul în faţa lui Ghiţă, a pătruns pe dreapta, a trimis în faţa porţii goale, dar mingea trece prin spatele lui Lewandowski. În cele din urmă balonul a ajuns la Zalewski şi şutul acestuia se duce pe lângă.

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02.10.2026, 22:21

Cartonaş galben România

Min. 35 - Ghiţă vede cartonaşul galben, după un fault comis asupra lui Lewandowski.

Fundaşul nostru a oprit un posibil contraatac al gazdelor.

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02.10.2026, 22:18

Ocazie Polonia

Min. 33 - Cu om în plus, Polonia zburdă pe teren.

Frankowski şutează splendid, de la 25 de metri, şi mingea zguduie transversala porţii apărate de Hindrich.

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02.10.2026, 22:12

Schimbare România

Min. 27 - Rămasă fără fundaş central, Gheorghe Hagi este obligat să mute.

A fost sacrificat Mihăilă şi a intrat Coubiş.

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02.10.2026, 22:10

Polonia - România 1-0

Min. 24 - Polonia deschide scorul, după o fază cel puţin discutabilă. Lewandowski a preluat un balon în careul nostru, a simţit o mână pe spate, pusă de Drăguşin, şi a căzut, mult prea uşor, în careu, dar l-a păcălit pe central care a acordat direct penalty şi cartonaş roşu.

Tot Lewandowski a transformat penalty-ul, iar misiunea României se anunţă una imposibilă în inferioritate numerică.

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02.10.2026, 22:07

Ocazie România

Min. 21 - După minute bune în care Polonia a presat, fără succes, România iese bine la joc şi ratează o nouă ocazie mare.

Şutul lui Bîrligea din unghi este respins cu greu de Bulka.

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02.10.2026, 21:55

Dublă ocazie România

Min. 9 - România trece pe lângă deschiderea scorului. Ianis Hagi execută o lovitură liberă de pe stânga, Tudor Băluţă reia din vole şi Bulka respinge in extremis.

Mingea sare cu şansă la Dennis Man şi mingea şutată de acesta se duce puţin pe lângă.

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02.10.2026, 21:49

Ocazie România

Min. 3 - România revine bine în joc şi trimit primul şut pe spaţiul porţii adverse.

Bîrligea şutează din unghi şi goalkeeperul advers reţine în doi timpi.

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02.10.2026, 21:47

A început meciul

Min. 1 - A început meciul de la Varşovia. România a avut lovitura de start partidei. Duelul se joacă într-o atmosferă extraordinară. Sunt peste 50.000 de spectatori în tribune şi aceştia fac o atmosferă de nedescris.

Din păcate, România are din nou probleme în startul partidei şi polonezii au obţinut un corner încă din primul minut.

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02.10.2026, 20:53

Echipele de start 

Polonia, selecţionerul Jan Urban începe cu: 1. Bulka - 2. Cash, 5. Bednarek, 14. Kiwior, 19. Frankowski - 20. Szymanski, 16. Nowak, 10. Zielinski, 21. Zalewski - 11. Swiderski, 9. Lewandowski. Rezerve sunt 12. Kochalski, 22. Abramowicz, 3. Wojtuszek, 4. Kedziora, 6. Slisz, 7. Pietuszewski, 8. Urbanski, 13. Zukowski, 15. Puchacz, 17. Skoras, 18. Regula, 23. Potulski.

România, selecţionerul Gheorghe Hagi începe cu: 12. Hindrich - 2. Raţiu, 3. Drăguşin, 5. Ghiţă, 11. Bancu - 18. Răzvan Marin, 17. Tudor Băluţă - 20. Man, 14. Hagi, 13. Mihăilă - 9. Bîrligea. Rezerve sunt 1. Ionuţ Radu, 16. Cojocaru, 4. Coubiş, 6. Marius Marin, 7. Florin Tănase, 8. Cicâldău, 10. Stanciu, 15. Borza, 19. Cîrjan, 21. Moruţan, 22. Racoviţan, 23. Strata.

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02.10.2026, 11:31

Polonia şi România, două echipe în suferinţă 

Vineri seara, la Varşovia, se înfruntă două echipe care traversează perioade foarte slabe. Polonia, un punct după două meciuri, şi România, zero puncte după două meciuri, îşi joacă, practic, ultima şansă de a mai rămâne în lupta pentru câştigarea grupei de UEFA Nations League din care mai fac parte Suedia şi Bosnia Herţegovina.

Însă, şi Polonia şi România sunt în momente dificile. Polonia nu a mai câştigat un meci din martie, 2-1 cu Albania, de atunci înregistrând două egaluri şi trei înfrângeri. România are o singură victorie în cele şase meciuri disputate în acest an, 2-1 cu Ţara Galilor, în iunie. În rest, "tricolorii" au înregistrat un egal şi patru înfrângeri.

Polonezii sunt favoriţi graţie palmaresului direct. În ciuda faptului că niciuna dintre echipe nu traversează o perioadă bună, specialiştii consideră, totuşi, că gazdele sunt favorite, graţie susţinerii fanilor, dar, mai ales, graţie avantajului moral oferit de meciurile directe. România şi Polonia s-au înfruntat de trei ori în ultimii aproape 17 de ani şi de fiecare dată s-a impus Polonia şi nu oricum ci chiar la scor. Polonezii au câştigat cu 4-1 un amical jucat în februarie 2013 şi au bifat şi o dublă victorie în preliminariile pentru Mondialul din 2018, 3-1 acasă şi 3-0 la Bucureşti.

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02.10.2026, 11:30

Loturi Polonia şi România 

Polonia, selecţionerul Jan Urban ar urma să mizeze, la meciul cu România, pe: 1. Bulka, 2. Cash, 3. Wojtuszek, 4. Kedziora, 5. Bednarek, 6. Slisz, 7. Pietuszewski, 8. Urbanski, 9. Lewandowski, 10. Zielinski. 11. Swiderski, 12. Kochalski, 13. Zukowski, 14. Kiwior, 15. Puchacz, 16. Nowak, 17. Skoras, 18. Regula, 19. Frankowski, 20. Szymanski, 21. Zalewski, 22. Abramowicz, 23. Potulski.

Gheorghe Hagi, selecţionerul României, a anunţat, deja, că la acest meci mizează pe: 1. Ionuţ Radu, 2. Raţiu, 3. Drăguşin, 4. Coubiş, 5. Ghiţă, 6. Marius Marin, 7. Florin Tănase, 8. Cicâldău, 9. Bîrligea, 10. Stanciu, 11. Bancu, 12. Hindrich, 13. Mihăilă, 14. Ianis Hagi, 15. Borza, 16. Cojocaru, 17. Tudor Băluţă, 18. Răzvan Marin, 19. Cîrjan, 20. Man, 21. Moruţan, 22. Racoviţan, 23. Strata.

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02.10.2026, 11:29

Arbitru din Elveţia la Polonia - România 

Meciul dintre Polonia şi România, de la Varşovia, din UEFA Nations League, va fi arbitrată de o brigadă elveţiană alcătuită din Urs Schnyder, Marco Zurcher şi Benjamin Zurcher.

Arbitru de rezervă este elveţianul Sven Wolfensberger, în timp ce în camera VAR vor fi elveţienii Fedayi San şi Michele Schmolzer.

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