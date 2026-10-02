Polonia şi România, două echipe în suferinţă

Vineri seara, la Varşovia, se înfruntă două echipe care traversează perioade foarte slabe. Polonia, un punct după două meciuri, şi România, zero puncte după două meciuri, îşi joacă, practic, ultima şansă de a mai rămâne în lupta pentru câştigarea grupei de UEFA Nations League din care mai fac parte Suedia şi Bosnia Herţegovina.

Însă, şi Polonia şi România sunt în momente dificile. Polonia nu a mai câştigat un meci din martie, 2-1 cu Albania, de atunci înregistrând două egaluri şi trei înfrângeri. România are o singură victorie în cele şase meciuri disputate în acest an, 2-1 cu Ţara Galilor, în iunie. În rest, "tricolorii" au înregistrat un egal şi patru înfrângeri.

Polonezii sunt favoriţi graţie palmaresului direct. În ciuda faptului că niciuna dintre echipe nu traversează o perioadă bună, specialiştii consideră, totuşi, că gazdele sunt favorite, graţie susţinerii fanilor, dar, mai ales, graţie avantajului moral oferit de meciurile directe. România şi Polonia s-au înfruntat de trei ori în ultimii aproape 17 de ani şi de fiecare dată s-a impus Polonia şi nu oricum ci chiar la scor. Polonezii au câştigat cu 4-1 un amical jucat în februarie 2013 şi au bifat şi o dublă victorie în preliminariile pentru Mondialul din 2018, 3-1 acasă şi 3-0 la Bucureşti.