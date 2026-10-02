02.10.2026, 11:30
Loturi Polonia şi România
Polonia, selecţionerul Jan Urban ar urma să mizeze, la meciul cu România, pe: 1. Bulka, 2. Cash, 3. Wojtuszek, 4. Kedziora, 5. Bednarek, 6. Slisz, 7. Pietuszewski, 8. Urbanski, 9. Lewandowski, 10. Zielinski. 11. Swiderski, 12. Kochalski, 13. Zukowski, 14. Kiwior, 15. Puchacz, 16. Nowak, 17. Skoras, 18. Regula, 19. Frankowski, 20. Szymanski, 21. Zalewski, 22. Abramowicz, 23. Potulski.
Gheorghe Hagi, selecţionerul României, a anunţat, deja, că la acest meci mizează pe: 1. Ionuţ Radu, 2. Raţiu, 3. Drăguşin, 4. Coubiş, 5. Ghiţă, 6. Marius Marin, 7. Florin Tănase, 8. Cicâldău, 9. Bîrligea, 10. Stanciu, 11. Bancu, 12. Hindrich, 13. Mihăilă, 14. Ianis Hagi, 15. Borza, 16. Cojocaru, 17. Tudor Băluţă, 18. Răzvan Marin, 19. Cîrjan, 20. Man, 21. Moruţan, 22. Racoviţan, 23. Strata.