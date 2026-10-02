Colesterolul nu doare. Nu dă semne. Iar în adolescenţă, este ultimul lucru la care te gândești. Însă valorile mari, vizibile doar în analize, pot începe să afecteze vasele de sânge cu ani cu mult înainte să apară o boală de inimă. Medicii atrag atenția că nu doar fast-food-ul şi sedentarismul sunt problema. Uneori, colesterolul mare se moștenește.

Burgeri, cartofi, sucuri și ore întregi pe scaun sau pe telefon. Pentru mulți adolescenți, sunt obiceiuri normale. Dar repetate zi de zi pot afecta și sănătatea inimii.

Reporter: Cât de des mergi la fast food?

Persoană: În ultima vreme, destul de des. Nu știu, de două, trei ori pe săptămână.

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Reporter: De ce?

Persoană: E mult mai rapid, mai ușor, mai ieftin.

Reporter: Te-ai gândit vreodată că ai colesterolul ridicat?

Persoană: M-am gândit chiar dacă nu știu exact ce este, dar pe analize mi-a ieșit ok, când mi-am făcut analize de sânge.

"Problema în ziua de azi a adolescenților este alimentația, sedentarismul. Nu suntem obișnuiți să facem analize la copii, dar în ultima perioadă am început să facem o analiză și descoperim hipercolesterolemie, ceea ce nu este ok", explică Camelia Păun, medic pediatru.

Pot creşte riscul de boli cardiovasculare

Colesterolul este produs în principal de ficat, dar îl luăm și din alimente. Când este prea mult, se poate depune pe pereții vaselor de sânge și, în timp, poate forma plăci care îngustează arterele și îngreunează circulația sângelui. La copii, aceste depuneri pot începe încă din primii ani de viață și pot crește, în timp, riscul de boli cardiovasculare.

"Odată făcut acolo un mic depozit, grăsimea are tendința să se acumuleze unde s-a infiltrat deja și această placă poate sa crească la un moment dat, când poate să apară deasupra unei plăci de ateromi și fenomenul de tromboză care închide complet vasul și apar fenomenele de tip infarct miocardic, accident vascular cerebral", spune Elena Cinteza, medic primar cardiologie pediatrică.

Iar problema este tot mai importantă și în contextul numărului mare de copii cu exces de greutate. În România, 1 din 4 copiii și adolescenții de 5 până la 19 ani erau supraponderali în 2022, iar 9% aveau obezitate, potrivit datelor UNICEF.

Ce recomandă medicii pentru colesterol

Un astfel de meniu fast-food nu este problema. Problema e când acesta devine meniul zilei. Pentru colesterol, medicii recomandă mai puţin astfel de mese şi cât mai multe fructe, legume, fibre şi, bineînțeles, mișcare.

Și nu doar greutatea contează. Un adolescent slab și activ poate avea colesterol foarte mare din cauza unei boli moștenite: hipercolesterolemia familială.

"Din păcate, avem pacienți cu o vârstă foarte tânără care fac AVC și infarct miocardic. Au scăzut vârsta chiar și sub 30 de ani și asta este cel mai mare risc, riscul de AVC", explică Camelia Păun, medic pediatru.

Mai bine de jumătate dintre românii care mor anual pierd lupta cu bolile cardiovasculare. Aproape 54% dintre toate decesele sunt legate de inimă și vasele de sânge. Printre cele mai grave: infarctul și AVC-ul.