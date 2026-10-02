Liderul hackerilor KillSec, un român de 16 ani. Nu mergea la şcoală, a învăţat singur hacking de la 12 ani

Apar noi detalii în cazul arestărilor hackerilor din celebra grupare KillSec, într-o amplă operațiune organizată de poliţii din mai multe țări, cu sprijinul Europol şi al autorităţilor americane. Dintre cele trei persoane reținute, doi sunt români: un tânăr de 24 de ani, reținut de DIICOT în țară, și un minor de 16 ani, reținut în Alicante și considerat liderul grupării care a lansat peste 1000 de atacuri. În Spania, KillSec a cerut o răscumpărare de peste 13 milioane de euro de la o companie de infrastructură a guvernului catalan.

Polițiștii care au participat la operațiune analizează un computer ridicat de la adolescentul român, chiar în prezența acestuia - Poliţia Spaniolă / El Pais

Operațiunea declanşată în mai multe ţări a permis destructurarea KillSec, o grupare de hackeri care, în ultimii doi ani, a lansat sute de atacuri cibernetice împotriva unor companii și instituții publice din întreaga lume, cărora le cerea plata unor răscumpărări în schimbul recuperării datelor blocate sau furate.

În Spania, singura plângere înregistrată este cea depusă de o companie de stat, căreia hackerii i-au cerut o răscumpărare de 13,3 milioane de euro, în criptomonede.

Cine este românul de 16 ani, liderul grupării KillSec

Adolescentul de 16 ani, considerat creierul grupării, este de origine română și locuia în La Romana, o mică localitate din Alicante. A fost arestat miercurea trecută.

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Este acuzat de divulgarea de informații confidențiale și de producerea de daune informatice. Acum poliţia încearcă să afle dacă în activităţi era implicată și mama minorului.

Surse din poliție, citate de cotidianul El Pais, spun că adolescentul român avea un rol cheie în funcționarea KillSec. Era principalul administrator al site-ului operat de grupare pe dark web.

Un alt rol era jucat de dezvoltatorul care controla infrastructura. Pe lângă atacurile lansate de ei, membrii grupării închiriau platforma și unor terți, au explicat sursele citate.

În timpul atacului cibernetic asupra companiei catalane a fost comisă o mică eroare care le-a permis anchetatorilor să identifice o adresă IP care i-a condus, în cele din urmă, la locuința unde adolescentul român locuia cu mama lui în Alicante.

În ancheta declanşată în 2025, un rol important l-a jucat un indiciu furnizat de FBI-ul american, care deja urmărea gruparea KillSec în urma unor atacuri cibernetice comise în Puerto Rico.

Este vorba de o fotografie de pe un profil online în care apărea o motocicletă foarte ușor de recunoscut din cauza culorilor.

Ulterior, poliția spaniolă a reușit să lege imaginea respectivă de un număr de telefon spaniol asociat unui cont WhatsApp. Astfel, anchetatorii au putut face legătura dintre profilul online folosit de suspect și identitatea reală a adolescentului.

Surse din anchetă spun că adolescentul român "este complet autodidact", adică a învățat singur cibernetică. A început să fie pasionat de hacking încă de la vârsta de 12 ani, iar la 16 ani ar fi devenit deja un adevărat expert.

Adolescentul nu frecventa școala şi își petrecea o mare parte a zilei în fața computerului. Administra astfel, din casa în care locuia cu mama lui, site-ul folosit pentru atacuri cibernetice în mai multe țări.

În public, afișa un nivel de trai cu mult peste cel obișnuit pentru un adolescent de vârsta lui. Se lăuda în fața prietenilor cu telefoane, ceasuri și, mai ales, cu motociclete.

Ce este şi cum operează gruparea KillSec

KillSec este considerată responsabilă pentru mai bine de 1000 de atacuri cibernetice în întreaga lume. Dintre acestea, cel puțin jumătate au avut succes, fiind identificate peste 280 de victime.

Gruparea era formată din cel puțin 4 membri: adolescentul român de 16 ani, din Alicante, un tânăr de 20 de ani, arestat în Marea Britanie, și un altul de 24 de ani, arestat în România.

O a patra persoană, un programator care a împlinit 18 ani în august, a fost identificată, dar nu a fost arestată, potrivit Reuters. Pe numele bărbatului arestat în Marea Britanie a fost emisă o cerere de extrădare din partea autorităţilor din Puerto Rico.

În total, autoritățile au efectuat opt percheziții în Grecia, România, Marea Britanie și Spania. Metoda de operare a grupării era una clasică. Membrii găseau breșe în sistemele informatice ale companiilor și instituțiilor, apoi intrau și furau datele stocate în cloud.

De exemplu, în cazul companiei publice de infrastructură a guvernului catalan, au lansat un atac de tip ransomware, cu un program creat chiar de ei, prin care blocau accesul la sistem.

Blocajul a durat două zile, timp în care compania a calculat pierderi de aproximativ un milion de euro. Datele furate au ajuns pe niște servere găsite de polițiștii germani, dar informațiile nu au fost niciodată publicate online.

În ciuda amenințărilor, compania spaniolă nu a plătit pentru recuperarea datelor. În Belgia, în schimb, o altă companie a plătit 800.000 de euro în criptomonede, spun surse din poliție.

"Răscumpărarea nu trebuie plătită niciodată, pentru că nu există nicio garanție că vor debloca sistemul", recomandă surse din poliția catalană.

Potrivit anchetei, gruparea era activă cel puțin din 2024 și utiliza inteligența artificială pentru a identifica posibile ținte și pentru a-și îmbunătăți programele malițioase.

După ce obțineau acces la sistemele companiilor și instituțiilor publice, membrii grupării copiau datele și le transferau pe servere controlate de ei.

Ulterior, contactau victimele prin intermediul unor sisteme de mesagerie criptată și le amenințau că vor publica datele pe site-urile lor dacă nu plăteau sume mari de bani.

În timpul anchetei, poliția a confiscat 5 servere pe care erau stocate 110 TB de date furate, o cantitate uriaşă de informații, suficientă pentru a cuprinde milioane de documente, imagini sau alte fișiere.

Au fost confiscate și site-urile unde gruparea publica datele companiilor care refuzau să plătească şi se lăuda cu atacurile în fața altor hackeri.

La percheziții au fost confiscate numeroase echipamente informatice, telefoane mobile și portofele de criptoactive, precum și sisteme de criptare a informațiilor.