Actrița Halle Berry a pierdut custodia copilului și s-a ales și cu un ordin de restricție. Fostul soț o acuză că l-ar fi apucat de gât pe fiul lor, de 12 ani, într-un acces de furie cauzat de faptul că băiatul petrecea prea mult timp în jocurile video. Mărturia fostului soț al celebrei actrițe e cu atât mai șocantă cu cât Halle Berry a militat de-a lungul timpului împotriva violenței domestice și a povestit că a trecut, în copilărie, prin astfel de episoade.

Episodul extrem de violent ar fi avut loc în urmă cu o săptămână, după cum a relatat în instanță fostul soț al actriței, Olivier Martinez. El spune că băiatul l-ar fi implorat să-l ia de acasă, pentru că este agresat. Halle Berry și-ar fi ieșit din minți când copilul s-ar fi încăpățânat să termine un joc pe calculator. Actrița l-ar fi strangulat, a spus Martinez.

"Ce știu despre mame este că suntem mame în funcție de mediul și circumstanțele noastre", spunea actrița Halle Berry.

Ce spune fostul soţ al actriţei Halle Berry

Potrivit fostului soț, scenele violente nu sunt o noutate în relația dintre Halle Berry și fiul său, Maceo. În documentele depuse în instanță, bărbatul susține că în ultimii ani copilul a suportat numeroase agresiuni verbale și ar fi fost pălmuit. Motiv pentru care un judecător a emis un ordin temporar de restricție și i-a oferit lui Martinez custodia primară. Vedeta din Catwoman își poate vedea copilul două zile pe săptămână și în weekenduri alternative.

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Reporter: "E ceva la care nu ai renunța niciodată?"

Halle Berry: "Copiii mei. Am învățat asta din filmul ăsta (n.r. "Never let go"). Copiii sunt cele mai de preț comori ale mele."

Actriţa, o luptătoare declarată împotriva violenței domestice și abuzurilor împotriva femeilor

Povestea este cu atât mai șocantă cu cât actrița este o luptătoare declarată împotriva violenței domestice și abuzurilor împotriva femeilor. Ea însăși o victimă – aproape și-a pierdut auzul după o lovitură primită de la un fost partener. Și în copilărie, a fost martora unor scene traumatizante.

"Am fost o victimă. Mama a fost abuzată în copilărie. Și copii fiind suntem și noi victime. Cred că știu câte ceva despre asta. Este ceva prin care am trăit, dar din care m-am recuperat", mai spunea actrița Halle Berry.

Halle Berry și Olivier Martinez s-au cunoscut în 2010 în Africa de Sud, la filmările peliculei Dark Tide. S-au căsătorit în 2013 și s-au despărțit trei ani mai târziu. Divorțul s-a finalizat după 10 ani, cei doi exercitând în comun autoritatea părintească asupra fiului lor.