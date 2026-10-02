Standard & Poor's (S&P) a confirmat vineri ratingul suveran al României la nivelul BBB-/A-3 (investment grade) şi a menţinut perspectiva negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară.

România scapă de "junk". S&P menține ratingul suveran la BBB-, cu perspectivă negativă - Sursa: Shutterstock

Toate cele trei mari agenţii de evaluare financiară - S&P Global Ratings, Moody's şi Fitch - au în prezent o perspectivă "negativă" asociată ratingului suveran al României.

România rămâne în categoria investment grade

Decizia S&P menţine România în categoria ţărilor recomandate investiţiilor, însă la limita inferioară a acestei categorii. Agenţia consideră că procesul de consolidare fiscală şi absorbţia fondurilor europene au rămas pe traiectoria aşteptată în 2026, în pofida perioadei prelungite de instabilitate politică.

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Potrivit S&P, peste 90% din alocările României prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă (RRF) au fost securizate până în luna septembrie, prin măsuri legislative adoptate în regim ad-hoc. Fondurile europene au contribuit, de asemenea, la susţinerea unui nivel ridicat al investiţiilor publice.

Agenţia estimează că investiţiile publice vor reprezenta aproximativ 8,5% din PIB în acest an, în timp ce absorbţia fondurilor RRF ar urma să depăşească 90% pentru granturi şi 95% pentru împrumuturi. S&P estimează intrări de fonduri europene de aproximativ 3,5% din PIB în 2026.

S&P: Consolidarea fiscală rămâne principalul risc

Menţinerea perspectivei negative reflectă, potrivit S&P, riscurile ridicate legate de implementarea consolidării finanţelor publice şi reducerea deficitelor externe. Agenţia atrage atenţia şi asupra expunerii României la schimbările în încrederea investitorilor, în condiţiile unor necesităţi importante de finanţare externă şi ale unui nivel ridicat al deţinerilor de titluri de stat de către nerezidenţi.

S&P estimează un deficit bugetar de 6,25% din PIB pentru 2026, în scădere de la 7,9% din PIB în 2025 şi 9,3% în 2024. Pentru 2027, agenţia anticipează un deficit de 5,8% din PIB, iar pentru 2028 de 5%.

În acelaşi timp, datoria guvernamentală netă este estimată să ajungă la 60% din PIB în 2027, faţă de 52% la finalul anului 2025. Costurile de finanţare reprezintă o presiune suplimentară: S&P estimează că factura cu dobânzile va creşte de la puţin peste 2% din PIB în 2024 la aproximativ 3,2% în 2026 şi 3,5% în 2028.

Ce spune Ministerul Finanţelor

Ministerul Finanţelor a transmis că decizia S&P reflectă progresele înregistrate în implementarea programului de ajustare fiscală, care au contribuit la reducerea deficitului bugetar. Instituţia subliniază şi faptul că absorbţia fondurilor europene a rămas în grafic în 2026.

Ministerul Finanţelor arată că S&P evidenţiază nivelul ridicat al investiţiilor publice, susţinute într-o proporţie importantă de fondurile europene, ca principal sprijin pentru activitatea economică în acest an.

În acelaşi timp, Ministerul Finanţelor notează că perspectiva negativă menţinută de agenţie reflectă riscurile privind implementarea consolidării fiscale în perioada 2027-2028 şi posibilele efecte ale instabilităţii politice. Printre vulnerabilităţile menţionate se numără deficitul de cont curent ridicat, necesarul important de finanţare externă şi sensibilitatea României la schimbările în încrederea investitorilor şi în condiţiile de finanţare.

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că menţinerea României în categoria investment grade reprezintă un rezultat important, dar că următoarele obiective sunt respectarea ţintelor de deficit pentru 2026 şi construirea unui buget credibil pentru 2027.

Potrivit ministrului, aceste obiective vor conta în evaluările agenţiilor de rating din primul trimestru al anului viitor. Nazare a indicat, de asemenea, că menţinerea disciplinei în execuţia bugetară şi o abordare prudentă pentru 2028 ar putea crea condiţiile pentru revenirea perspectivei de rating la "stabilă".

România a trecut de Fitch și Moody’s

Cele mai recente evaluări realizate de Fitch și Moody’s au menținut România în categoria investment grade, la limita inferioară a acesteia. Ambele agenții au păstrat însă perspectiva negativă, semnalând că riscurile privind finanțele publice și consolidarea fiscală rămân relevante pentru evaluarea ratingului suveran.

Menținerea ratingurilor lasă în atenție evoluția deficitului bugetar, dinamica datoriei publice și capacitatea autorităților de a implementa măsurile de consolidare fiscală.

Evaluarea Fitch de la finalul lunii iulie a arătat că procesul de analiză a ratingului României a inclus și o contestație din partea autorităților române. Potrivit raportului agenției, autoritățile au contestat rezultatul inițial al comitetului de rating și au transmis informații suplimentare. În urma apelului, decizia finală a fost diferită de concluzia inițială.

Fitch a păstrat ratingul României la BBB-, dar a menținut perspectiva negativă. Agenția a indicat drept principale vulnerabilități deficitele bugetare ridicate, majorarea datoriei publice, inflația și fragmentarea politică.