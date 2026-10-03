Ianis Hagi, prima reacţie după înfrângerea usturătoare din Polonia: "Trebuie să o scoatem la capăt"

Naţionala de fotbal a României a suferit, vineri seara, una dintre cele mai drastice înfrângeri din istorie, 0-6 cu Polonia, în deplasare, într-un meci jucat în UEFA Nations League şi transmis în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

România a evoluat cu mult curaj timp de o repriză, chiar dacă a jucat în inferioritate numerică din minutul 22, după eliminarea lui Drăguşin, şi a fost condusă cu 1-0, în urma golului marcat de Lewandowski din penalty-ul comis de Drăguşin.

Însă, după pauză, jocul a curs într-o singură direcţie. Echipa noastră a părut vlăguită din toate punctele de vedere. Iar polonezii au profitat din plin. Au mai marcat Lewandowski, de două ori, Zielinski, Bednarek şi Ghiţă, autogol, pentru 6-0 la net, însă impresia generală este că diferenţa de scor putea fi şi mai mare.

Deşi zguduiţi de înfrângerea suferită, Ianis Hagi şi Andrei Raţiu au avut puterea necesară pentru a oferi primele impresii după un eşec usturător.

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Ianis Hagi consideră că "este responsabilitatea noastră în totalitate" şi susţine că "fiind aici de opt ani, durerea este mare. Dar, capul jos şi la muncă. Trebuie să o scoatem la capăt".

Andrei Raţiu, în schimb, consideră că "am făcut o repriză bună, putem să rămânem cu asta. După, în a doua repriză, s-a văzut. Au fost mai buni ca noi şi nu am fost capabili să ţinem de rezultat. Bineînţeles că responsabilitatea este toată a noastră, a jucătorilor".