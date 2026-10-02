Ne-am obișnuit atât de mult cu Inteligența Artificială, încât nu mai știm ce e real și ce e realizat cu ajutorul acestei tehnologii. 7 din 10 români folosesc AI aproape zilnic, dar puțini pot face deosebirea între un text, o fotografie sau un clip autentic și unul generat. Prin urmare, spun specialiștii, sunt tot mai ușor de păcălit.

"Să căutăm ceva, să cerem sfaturi, să traducem din engleză în română, pentru școală. AI-ul este bun până într-o măsură, dar când începi să faci chestii false, imagini sau știri false, da, atunci clar e o problemă", spun oamenii.

Inteligența artificială ne-a devenit coleg de birou, meditator și motor de căutare. O folosim să scriem, să traducem, să găsim informații sau, pur și simplu, să cerem un sfat. Dar... care sunt limitele?

"De cele mai multe ori caut informația de două ori pentru a mă asigura că e corectă", spun oamenii.

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Indiciile care dau de gol materialele făcute cu AI devin tot mai greu de identificat

Fotografii, clipuri sau voci pot fi generate ori modificate cu AI și apoi distribuite ca fiind reale. Iar indiciile care le dau de gol sunt tot mai greu de observat.

"Campaniile de manipulare și minciuni au prins-o cu totul altă amploare, în special în contextul în care, cu cât evoluează tehnologia, cu atât conținutul generat cu AI devine tot mai realist și, deci, mult mai greu de identificat", explică expertul în digitalizare Melany Pasca.

"În acest sens, cele mai vulnerabile persoane din comunitățile noastre, din societatea de azi, sunt vârstnicii care folosesc la un nivel empiric, din lipsa de cunoștință, inteligența artificială, iar apoi mai avem pe cei tineri care nu și-au consolidat această cultură de securitate, iar informațiile nu sunt suficiente pentru ei pentru a înțelege pericolul care îi așteaptă", spune expertul în securitate cibernetică George Șinca.

Pericolul nu vine însă doar din informațiile pe care le primim, ci și din cele pe care le oferim.

"Trebuie să fim foarte atenți la faptul că inteligența artificială și ingineria socială folosește ceea ce ne face pe noi oameni, emoția. Recomandarea mea și a tuturor specialiștilor din domeniul securității cibernetice este de a verifica orice informație minim 3 surse", mai spune George Șinca.

Răspunsurile convingătoare, de încredere sau nu?

Nici răspunsurile aparent banale date de inteligența artificială nu sunt întotdeauna corecte.

"Scepticism și gândire critică care trebuie aplicate și în folosirea individuală a AI, pentru că răspunsul pe care ți-l dă ChatGPT, spre exemplu, pare foarte convingător tocmai pentru că este formulat de așa natură. Să pară un adevăr absolut, chiar și atunci când e nevoie de două click-uri pentru a-ți da seama că informația pe care tocmai ai primit-o este falsă", spune expertul în digitalizare Melany Pasca.

AI-ul a ieșit deja din zona de experiment și a intrat în rutina noastră. 83% dintre cei care îl folosesc apelează la el în timpul liber, iar 58% și la serviciu.