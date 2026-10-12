Premierul Marii Britanii promite dezvăluiri despre relaţia sa cu clubul Manchester City

Andy Burnham, premier al Marii Britanii şi fost primar al oraşului Manchester, se află în prim planul unui scandal monstru în Anglia.

Andy Burnham, premier al Marii Britanii, este bănuit că ţine partea finanţatorilor de la Manchester City - Profimedia

Criticat pentru că şi-a exprimat sprijinul pentru finanţatorii din Emiratele Arabe Unite care susţin clubul de fotbal Manchester City, Burnham a ţinut să precizeze că va face dezvăluiri despre interacţiunile pe care le-a avut cu oficialii clubului respectiv.

Scandalul vine după ce gruparea Manchester City a fost găsită vinovată de comiterea unui număr mare de infracţiuni la Legea Fair Play-ului financiar.

Iniţial, Burnham ar fi transmis că oraşul Manchester nu şi-ar permite să piardă finanţatori precum cei din Emiratele Arabe Unite. Ulterior, însă, Burnham a revenit şi a transmis că "nimeni nu este deasupra regulilor. Voi publica în deplină transparenţă tot ceea ce trebuie publicat. Liderul opoziţiei mi-a cerut să fac publice detaliile întâlnirilor mele, lucru pe care îl voi face cu plăcere. Niciuna dintre aceste întâlniri nu este recentă. Am avut o singură întâlnire semnificativă, în 2021".