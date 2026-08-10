2.000 de şoferi amendaţi, după ce alte persoane i-au filmat şi au trimis sesizări la Poliţie

Şoferii agresivi nu mai au scăpare chiar dacă nu îi văd poliţiştii. Camerele de bord din celălalte maşini sunt acum coşmarul lor. Aproape două mii de şoferi agresivi au fost amendati şi au rămas fără permis după ce participanţii la trafic i-au filmat şi reclamat online.

Camerele de bord nu iartă crizele de nervi la volan. De aproape doi ani, astfel de situatii pot fi reclamate pe hub-ul ministerului de Interne, pe baza imaginilor filmate în trafic.

"Ştiu că la rândul meu și eu dacă greșesc și cineva mă filmează, pot da și pot fi penalizat. Consider că ne ajutăm unul pe altul până la urmă. Prima impresie este că, ia uite, ce rău îmi faci, dar ne ajută unul pe altul", e de părere un şofer.

"Această agresivitate a șoferilor sau aceste situații care pot fi generate foarte ușor nu vor dispărea 100%, dar există o ușoară atenuare, ca să spunem. Se gândesc înainte de două ori, pentru că sunt foarte multe autoturisme montate cu aceste dispozitive de filmat, camere de bord", a explicat Sorin Ene, specialist conducere defensivă.

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Aproape 2.300 de sesizări complete au ajuns la Poliție în ultimii doi ani, dar nu toate au fost cazuri de penalizat.

"În urma verificărilor prin aplicatia E-Sar, au fost santionati peste 1900 de conducători de vehicule. Încurajăm cetătenii să transmită sesizări pe platforma dedicată ori de câte ori înregistrează video un comportament agresiv în trafic", a declarat Octavian Dan, purtător de cuvânt IGPR.

Cele mai multe astfel de amenzi au fost date în București, Iași, Timiș si Ilfov, iar cele mai putine in judeţele Galați, Maramureș si Dâmbovița. Pe autostrăzi au fost încă 275.

Dacă un șofer ne pune în pericol și avem imaginile care demonstrează asta, putem face o sesizare direct de pe telefon. Intrăm pe platforma HUB MAI, la secțiunea șoferi și vehicule și accesăm sesizari abateri rutiere E-Sar. Completăm cu datele noastre, informaţii despre incident și încărcăm filmarea. Dacă imaginile confirmă comportamentul agresiv, șoferul poate fi sancționat chiar dacă polițistul nu a fost martor la incident.

Comportamentul agresiv în trafic se pedepseste cu amendă de până la 1.080 de lei și retinerea permisului de conducere pentru 30 de zile.