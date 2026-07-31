România, locul 3 în UE la timpul de lucru. 75% dintre angajați muncesc între 40 și 44 de ore pe săptămână

România se află printre statele membre ale Uniunii Europene cu cele mai lungi programe de lucru, potrivit datelor Eurostat pentru 2025. Peste trei sferturi dintre angajații români lucrează între 40 și 44 de ore pe săptămână, iar durata obișnuită a săptămânii de lucru este una dintre cele mai ridicate din UE, depășind cu câteva ore media europeană.

România, pe locul 3 în UE la timpul de lucru. 75% dintre angajați muncesc între 40 și 44 de ore pe săptămână - Shutterstock

Datele Eurostat pentru 2025 arată că 75,5% dintre persoanele ocupate din România au lucrat, în săptămâna de referință, între 40 și 44,5 ore în locul principal de muncă. Procentul este depășit doar de Bulgaria (82,8%) și Letonia (77,1%), situând România pe locul al treilea în Uniunea Europeană. Media la nivelul UE este de 37,6%, scrie Mediafax.

În ansamblu, durata efectivă medie a săptămânii de lucru în Uniunea Europeană a fost de 35,9 ore. Cele mai lungi săptămâni de lucru au fost înregistrate în Grecia (39,6 ore), urmată de Polonia și Bulgaria (38,7 ore), în timp ce Olanda a avut cea mai redusă medie, de 31,9 ore.

Angajații din România au una dintre cele mai lungi săptămâni obișnuite de lucru

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Potrivit Eurostat, România se remarcă și prin durata obișnuită a săptămânii de lucru pentru salariați. Angajații români au lucrat, în medie, 40,1 ore pe săptămână, alături de cei din Cipru, cea mai ridicată valoare din Uniunea Europeană. Media europeană este de 36,6 ore.

În cazul persoanelor care desfășoară activități independente fără angajați, România reprezintă una dintre puținele excepții din UE în care salariații au, în medie, un program de lucru mai lung decât lucrătorii independenți.

Diferențe reduse între femei și bărbați

În rândul angajaților cu normă întreagă, bărbații din România au lucrat în medie 38,8 ore pe săptămână, iar femeile 38,2 ore, diferența fiind de doar 0,6 ore. La nivel european, media este de 39,4 ore pentru bărbați și 37,6 ore pentru femei.

Eurostat precizează că datele privind timpul efectiv de lucru includ orele lucrate în săptămâna de referință și pot fi influențate de concedii sau alte absențe, în timp ce timpul obișnuit de lucru reflectă programul normal al angajaților.