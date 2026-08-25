Rapid dă lovitura, pe finalul perioadei de mercato, cu Ebenezer Annan, jucătorul cotat la 1,8 milioane de euro

Oficialii clubului de fotbal Rapid Bucureşti au prezentat, în cursul zilei de marţi, ceea ce pare a fi ultimul jucător adus în perioada de mercato din această vară, fundaşul stânga Ebenezer Annan.

Fotbalistul de 24 de ani a fost prezentat oficial şi este, practic, al 11-lea fotbalist adus de giuleşteni în această vară, după Daniel Graovac, Mohammed Kamara, Filip Stojilkovic, Ştefan Senciuc, Vladan Bubanja, Alin Kumer Celik, Chec Bebel Doumbia, Latif Ouedraogo, Jason Kodor şi Eric Tape.

Totuşi, pentru că nu mai vrea să rişte din prima sume importante de bani pe piaţa transferurilor, Dan Şucu, finanţatorul Rapidului, a decis ca şi Ebenezer Annan să fie adus cu împrumut, la fel ca Stojilkovic, Bubanja, Kumer Celik, Doumbia sau Ouedraogo.

De această dată, însă, Ebenezer Annan, care este cotat la 1,8 milioane de euro, fiind cu împrumut de la echipa franceză St. Etienne, iar giuleştenii s-au decis să-l aducă la echipă după ce Andrei Borza a fost cedat în Turcia, la Corum, iar Robert Sălceanu, un alt fundaş stânga, s-a accidentat.

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Ebenezer Annan, care la nevoie poate juca şi fundaş dreapta, fundaş central sau mijlocaş stânga, a început fotbalul în ţara natală, iar în 2020 a semnat cu puternica echipa italiană Bologna. Annan, însă, a prins doar două meciuri în tricoul echipei de seniori a Bolognei, înainte de a mai trece pe la echipe precum Novai Pazar, OFK Belgrad sau Steaua Roşie Belgrad, toate din Serbia, respectiv St. Etienne, din Franţa.

Ebenezer Annan a câştigat campionatul Serbiei şi Cupa Serbiei, cu Steaua Roşie Belgrad, în 2025, şi a adunat şi şapte selecţii în naţionala de seniori a Ghanei, pentru care a debutat în martie 2024, într-un amical cu Nigeria, 1-2.