Sunt seriale care nu-ţi mai cer răbdare pentru episoade care sar de 40 de minute. Se numesc microdrame şi au comprimat clasicele telenovele. Sunt poveşti de dragoste, cu trădări şi răzbunări care ţin doar câteva minute, iar acţiunea e pe repede-nainte, cu pauze scurte. Se uită la ele milioane de oameni, iar acum au apărut şi producţii autohtone româneşti.

În autobuz, la metrou, în pauza de masă sau strecurate printre două notificări. Fenomenul microdramelor, seriale de maximum 10 minute, a explodat în China şi a cucerit America în câteva luni. Platformele le-au transformat în business, iar unele episoade adună milioane de vizualizări. Peste noapte. Microdramele sunt gândite special pentru ecranul telefonului.

Piața internaţională a microdram­elor este estimată la 1,5 miliarde de dolari în 2026

În spatele unui episod de doar câteva minute sunt ore întregi de repetiții. Multe zile de filmare, actori, scenarii și echipe de producție. Munca este aproape aceeași ca pentru o producție clasică, doar că rezultatul ajunge direct pe telefon. Iar succesul nu a ocolit România. Avem deja primele producții autohtone. "Tot procesul a durat cam doi ani și asta pentru că este primul din această categorie. Partea dificilă față de alte producții a fost să înțelegem noi, în primul rând, că este o producție ceva mai flexibilă, că nu putem avea toate resursele unui produs TV", a declarat Cristian Buje, regizor.

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Pentru actori, provocarea este uriașă. Nu au luxul timpului pentru a construi lent un personaj. Emoția, scânteia conflictului și dramele trebuie livrate din prima secundă. "Prima și prima dată când am auzit de acest proiect de microdramă, cumva mi-a fost teamă, pentru că nu știam dacă publicul din România este pregătit pentru așa ceva. Rolul meu este acela de stewardesă șefă. Eu sunt aceea care cumva întreține și bârfa dar în același timp e întotdeauna de partea binelui", a declarat Alina Puşcaş, actriţă. "Am zis că eu încă sunt fanul conţinutului clasic, dar mă bucur că merge. Eu sunt conservator. Nu m-am gândit că o să aibă un asemenea impact", a declarat Ionuţ Rusu, actor.

Sunt ele o amenințare pentru cinematografia clasică? "Orice pericol înseamnă și o oportunitate. Și cinematograful, așa cum îl știm astăzi, a pornit ca un soi de divertisment. Cumva cred că în apariția acestor episoade scurte, seriale foarte scurte pe telefon, este o amenințare. Niște artiști care vor dori să atingă un public mai amplu și vor avea niște idei noi, vor face din acest nou, să zic format și ceva artistic", a declarat Alex Matei, film director. Piața internaţională a microdram­elor este estimată la 1,5 miliarde de dolari în 2026.