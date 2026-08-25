Telefonul copilului ajunge să coste, uneori, mai mult decât cel al părintelui. Motivul? Dacă prietenii defilează cu ultimul model, device-ul de anul trecut devine brusc demodat. Așa se ajunge la mii de lei cheltuiți pe smartphone-uri pentru copii care abia au învăţat să ţină creionul în mână. Pretenţiile sunt clare: să facă poze perfecte şi să aibă suficientă memorie pentru cât mai multe jocuri.

"El de ce are și eu n-am?" O întrebare simplă. Dar una care îi costă pe părinți. Primul telefon aterizează în mâna copiilor de la o vârstă la care alții abia învaţă să-şi lege șireturile.

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Telefonul a devenit un "bilet de intrare" în grupul de prieteni

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Plus veşnica întrecere: cine are ultimul model, cine are camera mai performantă și cine are cele mai multe jocuri.

"De cele mai multe ori auzim părinți care spun: toți ceilalți colegi, prieteni au. Nu vreau ca al meu să rămână singur. Telefonul nu este o cumpărătură eficientă, ci o apartenență la grup. Trebuie să învățăm să punem acele limite copilului nostru și să îi explicăm că nu neapărat valoarea unui telefon este o valoare sănătoasă", a explicat Irina Mitrea, psiholog.

"Noi încercăm să-i învățăm că nu trebuie să meargă cu trendul. Probabil la început le luăm doar cu butoane și apoi smartphone", a spus un părinte.

"Cinci ani (n.r. vârsta de la care i-au luat telefon copilului). Nu am luat un telefon pe care l-a vrut el sau l-a ales. I-am dat un telefon de acasă", a mai precizat altă persoană.

Întrecerea pentru cel mai nou telefon începe de la vârste tot mai mici

În parc am dat peste Edi și bunicul lui. Un smartphone scump în mâna nepotului, un telefon ieşit la pensie în mâna bunicului. La 16 ani, Edi știe deja pe de rost ce înseamnă un gadget de ultimă generație, în timp ce bunicul se împacă de minune cu unul care doar... își face treaba.

Copil: Ăsta este telefonul meu (n.r. Iphone) și dă să vedem și telefonul tău.

Bunic: Mie mi l-au dat așa ca și rebut de la ei.

Reporter: Pe ce criterii l-ai ales?

Copil: Să fie mai nou și să se miște mai bine. A lu’ tata e puțin mai ieftin, a lu’ mama este performant ca al meu, ca este cu pozele.

Școala îi împinge pe părinți să cumpere primul smartphone

Mulți părinți trag de timp cât pot de mult până la momentul în care copilul pune mâna pe primul telefon. La 11 ani, acest băiat încă rezistă. Dar școala îi împinge, vrând-nevrând, pe părinți să facă pasul.

"Au deja grup de WhatsApp şi suntem nevoiți să-i luăm. Până acum, nu. Pâna acum eram conectată eu, mi se pare un pic penibil să stau eu ca mămică pe grupul copiilor. Când o să meargă la școală o să-i dau un telefon, dar nu nou", a explicat o mamă.

Dar cu măsură. În doze mari, telefonul se joacă foarte uşor cu starea emoţională a copiilor. Cei mici încep să aibă probleme cu atenţia, devin foarte uşor irascibili, dezvoltă probleme de comunicare şi le e greu să se adapteze.