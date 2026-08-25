Wizz Air pune ochii pe cursele interne ale TAROM. Șeful celui mai mare operator low cost din România spune că e gata să se așeze la masă cu Guvernul și să preia rețeaua internă a companiei naționale. O schimbare majoră de strategie pentru gigantul low cost, care până anul trecut nici nu voia să audă de zborurile interne. În replică, TAROM cataloghează declaraţiile drept ofensatoare.

"Noi, Wizz Air, am fi foarte dispuși să negociem cu Guvernul român pentru a înlocui rețeaua internă a TAROM", transmite Jozsef Varadi, CEO Wizz Air.

Nu e prima dată când şeful celui mai mare operator low cost vorbeşte public despre TAROM.

"Îmi pare rău pentru contribuabilii români care trebuie să plătească pentru TAROM. Este o risipă de bani și de timp. Desigur, nu ne afectează direct, dar este deranjant faptul că această companie aeriană continuă să fie subvenționată", transmite Jozsef Varadi, CEO Wizz Air.

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Într-un răspuns pentru Observator, compania de stat nu se lasă mai prejos și spune că declarațiile șefului Wizz sunt de-a dreptul ofensatoare.

"Propunerea ca Wizz Air să înlocuiască reţeaua internă a TAROM este una nerealistă şi neserioasă, cel puţin având în vedere numărul mare de curse anulate în România din ultimii ani de către operatorul privat", transmite TAROM.

"Nu va avea nicio şansă să preia zborurile companiei TAROM. (De ce?) Păi nu are avioanele performante care ar trebui să fie pentru cursele interne. Au un consum foarte mare de carburant", declară Narcis Pascu, sindicalist TAROM.

"Dat fiind faptul că este compania noastră naţională, cred că trebuie să rămână un brand pentru România".

"Nu ştiu dacă ar fi ok... e o companie naţională, are vechime", spun oamenii.

În prezent, TAROM operează 6 rute interne din Bucureşti către Iaşi, Suceava, Cluj Napoca, Timişoara, Oradea sau Baia Mare, dar şi cursele de retur. Multe, cu prețuri care sar peste cele ale concurenței. De exemplu: un bilet spre Iași și retur, în septembrie, te costă 1000 de lei la TAROM. La cealaltă companie 700. În ultimul an, peste 1,7 milioane de pasageri au urcat la bordul TAROM, în scădere față de anul precedent. Iar profitul lipsește de 19 ani. Singura excepție, în 2024, când compania a scos 287 de milioane de lei nu din zboruri, ci din vânzarea unor active: aeronave și sloturi pe aeroportul Heathrow din Londra.

"Este doar o declaraţie ca să faci un pic de marketing pe seama unui concurent care da, sigur, nu a mai făcut profit. Tarom este o companie ineficientă, este o companie care are nevoie ca de aer de investiţii, de aeronave noi", declară Ionuţ Ciurea, Pro Infrastructura.

Statul a băgat în TAROM 130 de milioane de euro sub formă de ajutoare, în ultimii 18 ani. Cel mai ambițios plan de restructurare, de peste 95 de milioane, a pornit în 2021, iar Comisia Europeană a dat un ultimatum: dacă planul pică până la finalul anului, TAROM rămâne fără ajutoare de stat timp de un deceniu.

"Wizz Air este mereu interesată de extinderea rețelei sale. De asemenea, este deschisă să discute cu Guvernul României posibilitatea de a opera o rețea internă, dacă va fi necesar. În acest moment, nu există niciun acord și niciun proces în desfășurare privind preluarea rutelor interne ale TAROM. Dacă autoritățile vor decide să exploreze o soluție alternativă pentru conectivitatea internă, suntem pregătiți să ne implicăm, cu condiția să existe un cadru durabil pe termen lung", a precizat WizzAir pentru Observator.