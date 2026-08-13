Rapid l-a prezentat oficial pe Latif Ouedraogo, unul dintre fotbaliştii aduşi cu împrumut de la Genoa 

Deşi s-au disputat, deja, patru etape din actualul campionat de fotbal, Rapid Bucureşti, una dintre echipele cu pretenţii din Superliga, continuă campania de achiziţii.

Rapid l-a luat cu împrumut pe Latif Ouedraogo, de la Genoa - Facebook/FC Rapid

Miercuri, giuleştenii l-au prezentat oficial pe mijlocaşul ivorian Eric Ange Tape, chiar în ziua în care acesta împlinea 18 ani, iar joi, oficialii Rapidului l-au prezentat pe fundaşul stânga Latif Ouedraogo, un alt fotbalist de 18 ani, originar din Burkina Faso.

Latif Ouedraogo vine pe filiera Genoa, cealaltă echipă finanţată de patronul Rapidului, Dan Şucu, şi este al doilea fotbalist adus cu împrumut de giuleşteni de la gruparea italiană, după fundaşul central sloven Alin Kumer Celik. Lista de fotbalişti aduşi de Rapid cu împrumut, de la Genoa, ar putea creşte, giuleştenii fiind pregătiţi să-l înregimenteze şi pe mijlocaşul Chec Bebel Doumbia, un alt fotbalist foarte tânăr din Burkina Faso.

Latif Ouedraogo ar urma să poarte tricoul cu numărul 66 la Rapid şi a bifat două meciuri, în sezonul precedent de Serie A, pentru Genoa. Jucătorul a fost adus ca o soluţie pentru partea stângă a apărării giuleştenilor, după plecarea lui Andrei Borza la echipa turcă Çorum F.K.