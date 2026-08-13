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Video Cât a costat masa unui influencer american pe litoralul românesc: "Cea mai bună mâncare din istoria Europei"

Cât a costat masa unui influencer american pe litoralul românesc: "Cea mai bună mâncare din istoria Europei" Reacţia unui american când gustă micii româneşti - Captură Video TikTok
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 13.08.2026, 15:52 | Modificat la 13.08.2026, 15:52

Un tiktoker american aflat în România a încercat mai multe preparate tradiţionale, de la cârnaţi şi ceafă de porc până la nelipsiţii mici. Experienţa culinară l-a cucerit rapid, iar preparatul care i-a atras cel mai mult atenţia a fost unul dintre cele mai cunoscute feluri de mâncare româneşti.

Oba, cunoscut pe TikTok ca oba.travels, a povestit într-un videoclip că a cheltuit 100 de lei pentru a testa mai multe preparate din bucătăria românească. Primii pe listă au fost cârnaţii de porc, serviţi, aşa cum a descoperit chiar el, alături de muştar.

"Tocmai am cheltuit 100 de lei româneşti. Mi-am luat cârnaţi de porc, deci aceştia sunt cârnaţi româneşti. E ceva clasic. Îi bagi aici în muştar şi îi mănânci. Mă simt român. Ăştia sunt foarte buni", spune tiktokerul.

Următorul preparat încercat de american a fost ceafa de porc, pe care a ales să o guste tot cu muştar.

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"Apoi, aici avem ceafă de porc. O bagi în muştar. Mă simt de parcă sunt din Bucureşti", spune el.

Degustarea a continuat însă cu preparatul care avea să-i provoace cea mai entuziastă reacţie.

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Preparatul românesc care l-a cucerit

Ajuns la mici, tiktokerul a insistat asupra modului în care aceştia trebuie mâncaţi, tot alături de muştar.

"Aici avem clasicii mici, frate. Mici cu muştar, exact aşa se mănâncă. Ai grijă să-i bagi în muştar. Micii ar putea fi cea mai bună mâncare din istoria Europei", spune americanul.

Garnitura acrişoară, surpriza de la final

Alături de preparatele din carne, americanul a primit şi o garnitură pe care nu a reuşit să o identifice. Gustul acrişor l-a surprins, mai ales în cazul morcovului.

"Iar aici, în partea cealaltă, nu ştiu ce este. Cred că e salată. Dar de ce e acră? N-am mai mâncat niciodată un morcov acru. E bună, totuşi, pentru că micii sunt dulci, iar asta e acră, cred", a concluzionat tiktokerul.

Redactia Observator
Redactia Observator
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