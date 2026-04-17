Răzvan Marin a marcat pentru AEK, dar Rayo Vallecano s-a calificat în semifinalele Conference League

Mijlocaşul român Răzvan Marin a marcat un gol pentru AEK Atena, care a învins-o pe Rayo Vallecano cu scorul de 3-1, joi seara, pe teren propriu, în manşa a doua a sferturilor de finală ale Conference League la fotbal, dar madrilenii s-au calificat în semifinale.

Rayo a câştigat cu 3-0 în prima manşă, iar golul lui Isi Palazon (60) a dus-o în premieră în semifinalele unei cupe europene.

Angolezul Zini a reuşit o dublă pentru AEK (13, 51), celălalt gol al grecilor fiind înscris de Răzvan Marin (36 - penalty), după un fault în careu comis de românul Andrei Raţiu (integralist la Rayo) asupra lui Koita. Şi Marin a jucat tot meciul la gazde.

În penultimul act, Rayo o va înfrunta pe RC Strasbourg, care a surclasat-o pe Mainz cu 4-0. Sebastian Nanasi (26), Abdoul Ouattara (35), Julio Enciso (69) şi Emmanuel Emegha (74) au marcat golurile alsacienilor, care au ratat şi un penalty, prin Emegha (66). Mainz câştigase prima manşă cu 2-0.

Potrivit Agerpres, Şahtior Doneţk, fosta echipă a regretatului Mircea Lucescu, s-a calificat în semifinale după 2-2 cu AZ Alkmaar, în deplasare. Ucrainenii, care au câştigat în tur cu 3-0, au deschis scorul prin Alisson Santana (58), gazdele au punctat prin Isak Jensen (73) şi Matej Sin (80), oaspeţii închizând tabela prin alt brazilian, Luca Meirelles (83).

Fiorentina, dublă finalistă a competiţiei, a reuşit o victorie de palmares cu Crystal Palace, scor 2-1. Londonezii au marcat primii, prin senegalezii Ismaila Sarr (17), echipa viola obţinând victoria graţie golurilor înscrise de Albert Gudmundsson (30 - penalty) şi Cher Ndour (53). Crystal Palace a câştigat prima manşă la scor de forfait, 3-0.

