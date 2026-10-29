Răzvan Marin, cel mai bun jucător de la AEK Atena în derby-ul pierdut cu PAOK Salonic
Miercuri seara, PAOK Salonic şi AEK Atena s-au întâlnit într-un meci contând pentru etapa a 3-a a grupei din Cupa Greciei, iar câştig de cauză au avut gazdele, scor 3-1.
Victoria lui PAOK este oarecum surprinzătoare, în condiţiile în care AEK a încheiat meciul cu 64% posesie. Totuşi, PAOK a fost echipa mai eficientă şi a fructificat trei dintre şansele create prin Banza, Shoretire şi Ndiaye.
Golul de onoare al celor de la AEK Atena a fost marcat de sârbul Luka Jovic, fostul atacant al celor de la Real Madrid şi AC Milan.
Co-autor la reuşita lui Jovic, internaţionalul român Răzvan Marin a fost integralist la AEK Atena şi a fost desemnat cel mai bun jucător al echipei sale, doar Jovic şi fundaşul portughez Filipe Relvas mai reuşind să se ridice la nivelul fotbalistului român.
Răzvan Marin a ajuns la o zestre de 10 goluri şi 15 pase decisive în 62 de meciuri jucate pentru AEK Atena.