Răzvan Marin, cel mai bun jucător de la AEK Atena în derby-ul pierdut cu PAOK Salonic

Miercuri seara, PAOK Salonic şi AEK Atena s-au întâlnit într-un meci contând pentru etapa a 3-a a grupei din Cupa Greciei, iar câştig de cauză au avut gazdele, scor 3-1.

Răzvan Marin a avut o nouă evoluţie remarcabilă în tricoul celor de la AEK Atena - Profimedia

Victoria lui PAOK este oarecum surprinzătoare, în condiţiile în care AEK a încheiat meciul cu 64% posesie. Totuşi, PAOK a fost echipa mai eficientă şi a fructificat trei dintre şansele create prin Banza, Shoretire şi Ndiaye.

Golul de onoare al celor de la AEK Atena a fost marcat de sârbul Luka Jovic, fostul atacant al celor de la Real Madrid şi AC Milan.

Co-autor la reuşita lui Jovic, internaţionalul român Răzvan Marin a fost integralist la AEK Atena şi a fost desemnat cel mai bun jucător al echipei sale, doar Jovic şi fundaşul portughez Filipe Relvas mai reuşind să se ridice la nivelul fotbalistului român.

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Răzvan Marin a ajuns la o zestre de 10 goluri şi 15 pase decisive în 62 de meciuri jucate pentru AEK Atena.