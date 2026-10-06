Reacţia lui Daniil Medvedev, după ce a fost descalificat de la Beijing: "A fost un accident nefericit"

Rusul Daniil Medvedev a fost implicat, luni, într-un incident mai rar întâlnit, jucătorul de tenis fiind descalificat de la turneul de la Beijing (China), în timpul semifinalei cu sârbul Novak Djokovic.

Rusul Daniil Medvedev a fost descalificat de la turneul de la Beijing - Profimedia

Condus cu 7-5, 5-3, Medvedev a comis un gest de frustrare, lovind puternic cu o minge către tribună. Din nefericire, mingea a lovit un spectator în plină figură, astfel că oficialii partidei nu au putut decât să decidă descalificarea rusului.

Din acest motiv, Medvedev pleacă de la Beijing cu mâna goală, deşi el ar fi meritat 219.295 de dolari şi 200 de puncte ATP.

La câteva ore de la incident, Medvedev a transmis un mesaj, rusul punându-şi, practic, cenuşă în cap: "Îmi pare nespus de rău pentru spectator. Încerc să iau legătura cu el, dacă doreşte. Sper să-i pot cere scuze personal şi să văd cum se simte. A fost 100% un accident. Puteţi vedea că nu am lovit mingea din furie. Mingea se întorcea spre mine, aşa că am încercat să o lovesc oriunde, ca să nu iasă în afara terenului. Când am văzut rezultatul, m-am simţit foarte rău pentru că, din nou, nu cred că am mai fost vreodată într-o situaţie ca asta. Cel mai important lucru este că sper că e bine, pentru că niciodată nu ştii în astfel de situaţii".