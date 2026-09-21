Dinamo revine pe locul 1 din Superliga, după un meci cu scântei împotriva echipei Farul Constanţa 

Dinamo Bucureşti intră în pauza competiţională de pe locul 1 din Superliga României, după ce trupa antrenată de portughezul Nuno Campos a făcut instrucţie cu Farul Constanţa, duminică seara, scor 4-0.

Prima repriză a fost una echilibrată, cu un plus pentru oaspeţi, însă la pauză s-a intrat cu 2-0 pentru Dinamo, gazdele fiind mai eficiente şi reuşind să puncteze prin Pascual şi Mărginean.

Culmea, soarta meciului s-a decis la pauză, după un scandal monstru. Scoţianul Armstrong, de la Dinamo, l-ar fi provocat pe Denis Alibec, iar atacantul Farului i-ar fi aplicat adversarului un cap în plină figură. Centralul Marian Barbu i-a acordat direct cartonaşul roşu atacantului de la Farul Constanţa şi, cu om în minus în repriza a doua, constănţenii au cedat şi au mai încasat două goluri, reuşite semnate Cîrjan şi Pinto.

Graţie acestui succes, Dinamo Bucureşti revine pe locul 1 în Superliga României, poziţie ocupată pentru două zile de Rapid Bucureşti, după ce giuleştenii au câştigat, 3-1, duelul cu FC Argeş.

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Dinamo intră în pauza competiţională din postura de lideră. Ea nu mai poate fi depăşită, indiferent de ce se întâmplă în meciurile de luni seara, Oţelul Galaţi - Corvinul Hunedoara (ora 18.00) şi Petrolul Ploieşti - Csikszereda Miercurea Ciuc (ora 21.00).

În celelalte meciuri din etapa a 10-a a Superligii României s-au înregistrat următoarele rezultate: UTA Arad - Sepsi Sf. Gheorghe 1-0, CFR Cluj - FC Botoşani 3-1, Universitatea Craiova - FCSB 5-0, FC Voluntari - Universitatea Cluj 0-2.